Свалка мусора ликвидирована в Кабардино-Балкарии после жалоб жителей

17 июня 2023, 19:15

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Ликвидирована стихийная свалка мусора, на которую жаловались жители села Чегем Второй, сообщил Центр управления регионом.

Как писал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на антисанитарию из-за стихийных свалок мусора. Так, 26 ноября 2022 года жители Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались на перебои с вывозом отходов. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

В декабре 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что в республике ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок и устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов. Такие заявления звучали и раньше, но проблема с мусором в республике остается острой, указали тогда пользователи Instagram*.

В селе Чегем Второй ликвидировали несанкционированную свалку мусора на пересечении улиц Выгонная и Ногмова после того, как система "Инцидент Менеджмент" зафиксировала в соцсетях жалобы местных жителей, сообщил сегодня Центр управления регионом Кабардино-Балкарии.

"Сотрудники Центра управления регионом оперативно направили обращения в местную администрацию Чегемского района. В краткие сроки специалистами местной администрации с.п. Чегем Второй с привлечением 6 единиц специализированной техники проведены мероприятия по расчистке указанного участка. Территория очищена, 500 куб. м отходов животноводства и птицеводства утилизированы", - говорится в публикации в телеграм-канале Центра. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения сельчан, в публикации не указано.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент Менеджмент", сообщил 20 мая ЦУР республики.

Напомним, 6 сентября 2022 года биатлонистка Лариса Куклина сняла ролик о проблеме с мусором в Приэльбрусье. Местные жители подтвердили, что в Кабардино-Балкарии достаточно актуальна проблема стихийных свалок, и возложили ответственность за это на чиновников.

1 ноября 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали тогда пользователи Instagram*.

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