Жители Прохладного добились ликвидации стихийной свалки мусора

09 декабря 2023, 13:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Стихийная свалка мусора в Прохладном ликвидирована после жалоб горожан, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что после жалоб жителей Прохладного ликвидирована стихийная свалка мусора на улице Боронтова.

В сентябре власти также отчитались о ликвидации стихийной свалки мусора, на которую жаловались жители Прохладного. Пользователи Telegram призвали убрать мусор и по другим адресам. В обязанности регоператора не входит вывоз строительного мусора и некоторых других отходов, а люди зачастую выбрасывают мусор в неположенном месте, заявило ООО "Экологистика" в ответ на жалобы жителей Прохладного.

Жители Прохладного пожаловались в соцсетях на стихийную свалку на пересечении переулка Школьный и улицы Терской, сообщает сегодня в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии.

"Мы живем прям на углу и каждый раз наблюдаем эту свалку. Помогите, пожалуйста, нам в решении этого вопроса. Хорошо, еще холодно и нет запаха. Но вид, конечно, ужасный", - приводятся в публикации слова местной жительницы. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения, ведомство не указало.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию города. "Для скорейшего устранения проблемы специалистами с привлечением спецтехники проведены работы по расчистке территории. Вывезено более 35 кубических метров мусора. Свалка ликвидирована, территория приведена в нормативное состояние. Призываем жителей соблюдать санитарные нормы и правила содержания территорий, не складировать мусор в неустановленных местах!" – говорится в публикации.

Напомним, в августе жительница Прохладного сообщила "Кавказскому узлу", что мусор на улице Диденко не вывозят третью неделю, при этом связаться с городскими службами ей не удалось. Оператор по вывозу мусора назвал проблему преувеличенной. Несвоевременный вывоз мусора нарушает конституционное право людей на благоприятную окружающую среду, указал юрист Мухадин Карданов.

Жители других населенных пунктов Кабардино-Балкарии также неоднократно жаловались на антисанитарию из-за стихийных свалок мусора. Так, в ноябре 2022 года жители Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались на перебои с вывозом отходов. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

В декабре 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что в республике ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок и устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов. Такие заявления звучали и раньше, но проблема с мусором в республике остается острой, указали тогда пользователи соцсети.

Еще в ноябре 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, возразили пользователи соцсетей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.