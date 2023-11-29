Свалка мусора ликвидирована в Прохладном после жалоб горожан

29 ноября 2023, 11:50

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Ликвидирована стихийная свалка мусора, на которую пожаловались жители Прохладного, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре власти отчитались о ликвидации стихийной свалки мусора, на которую жаловались жители Прохладного. Пользователи Telegram призвали убрать мусор и по другим адресам. В обязанности регоператора не входит вывоз строительного мусора и некоторых других отходов, а люди зачастую выбрасывают мусор в неположенном месте, заявило ООО "Экологистика" в ответ на жалобы жителей Прохладного.

Жители Прохладного пожаловались в соцсетях на стихийную свалку по улице Боронтова, сообщает в своем телеграм-канале Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии. "Прохладный, ул. Боронтова, ужасная свалка. Самый разнообразный мусор лежит. Когда планируется ее ликвидировать?" - приводятся в публикации слова местной жительницы. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения, ведомство не указало.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию города. "Специалистами с привлечением спецтехники проведены работы по расчистке территории. Вывезено более 20 кубических метров мусора. Свалка ликвидирована, территория приведена в нормативное состояние. Призываем жителей соблюдать санитарные нормы и правила содержания территорий, не складировать мусор в неустановленных местах!" - говорится в публикации.

Напомним, в августе жительница Прохладного пожаловалась "Кавказскому узлу", что мусор на улице Диденко не вывозят третью неделю, при этом связаться с городскими службами ей не удалось. Оператор по вывозу мусора назвал проблему преувеличенной. Несвоевременный вывоз мусора нарушает конституционное право людей на благоприятную окружающую среду, указал юрист Мухадин Карданов.

Жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на антисанитарию из-за стихийных свалок мусора. Так, в ноябре 2022 года жители Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались на перебои с вывозом отходов. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

В декабре 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что в республике ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок и устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов. Такие заявления звучали и раньше, но проблема с мусором в республике остается острой, указали тогда пользователи соцсети.

Еще в ноябре 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, возразили пользователи соцсетей.

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