Юсупов* констатировал снижение интереса махачкалинцев к пикетам за Палестину

25 декабря 2023, 21:21

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Прохожие и водители сегодня менее активно, чем раньше, реагировали на одиночный пикет журналиста Идриса Юсупова* в поддержку Палестины. Пикетчик объяснил это эмоциональной усталостью горожан от новостей о палестино-израильском конфликте.

Как писал "Кавказский узел", сегодня заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов провел в центре Махачкалы пикет в поддержку осужденного коллеги Абдулмумина Гаджиева, а журналист Идрис Юсупов* вышел на пикет под лозунгом "Свободу Палестине".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Журналист Идрис Юсупов* рассказал, что его одиночная акция "Свободу Палестине" началась в 13.40 мск и продолжалась в течении двадцати минут. Реакция со стороны прохожих и водителей была на достаточно высоком уровне, и активнее, чем на одиночную акцию в защиту Гаджиева.

Однако, по мнению журналиста, отклик на одиночный пикет был ниже по сравнению с первыми акциями, которые он проводил в защиту Палестины. "Мне кажется, что реакция была не такая высокая как в начале (проведения одиночных акций в защиту Палестины), хотя в принципе ничего не изменилось", - отметил Юсупов*. Он предположил, что причиной этого стала "усталость людей от палестинской повестки", "ужасов военных действий".

Также, по его мнению, менее активная реакция на пикет в поддержку Палестины вызвана тем, что республика приняла палестинских беженцев. "Люди, может, поэтому и успокоились, видя, что какие-то шаги предпринимаются. На самом деле эта трагедия продолжается и не останавливается", - сказал Юсупов*. Он добавил, что сотрудники полиции вели себя достаточно корректно и сдержанно.

21 ноября власти Дагестана заявили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины, на их размещение выделено 8,2 миллиона рублей. С 25 ноября по 7 декабря в Махачкалу прибыли пять групп переселенцев из Палестины, они размещены на базе отдыха близ Махачкалы. Прибывшие получат статус беженцев, заявило правительство республики. 11 декабря власти республики сообщили, что начато оформление российских паспортов и других документов 154 прибывшим переселенцам из Палестины, решаются вопросы трудоустройства взрослых палестинцев и обучения детей. 23 декабря 45 граждан России из числа беженцев, документы которых были утрачены, получили паспорта

Несмотря на интенсивность военных действий, дагестанцы привыкли к палестинской повестке, считает житель Махачкалы Абдулла. По его мнению, такого рода "эмоциональное затухание" возникает не только в отношении палестинского конфликта, но и любых других событий, которые на первоначальном этапе вызывали большое количество эмоций. "Первоначально ты переживаешь, а потом привыкаешь и осуждать, и привыкаешь к самому событию. Это из-за того, что мозг хочет избавить нас от постоянных стрессовых настроений", - предположил Абдулла.

Продолжающаяся война в Палестине никак не влияет на интерес дагестанцев к событиям, разворачивающимся в конфликте. Однако события уже воспринимаются не столь эмоционально, как в первое время обострения конфликта, согласился житель Махачкалы по имени Жамал. По его словам, он ожидал, что другие страны "остановят Израиль", но этого не произошло. Он и его окружение продолжают следить за развитием событий вокруг конфликта. "Интерес меньше, конечно, не стал. Эмоций и ожиданий от других стран стало меньше",- отметил Жамал.

Прибывшие на место проведения одиночных пикетов сотрудники полиции вели себя корректно, сообщил Магомед Магомедов корреспонденту "Кавказского узла". После уточнения паспортных данных они потребовали объяснений у Магомедова по факту проведенного одиночного пикета.

Реакция со стороны прохожих и водителей была на высоком уровне, и даже выше, чем на подобные акции неделями ранее, сообщил Магомедов.

Он добавил, что пока каких-либо перспектив возобновления выпуска печатной версии "Черновика" нет. "Мы продолжаем работать с электронной версией", - отметил Магомедов. Если у редакции появится возможность восстановления работы на прежнем уровне, то коллектив проанализирует, каким площадкам дать приоритет при дальнейшей работе, в частности печатной версии, добавил он.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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* 24 ноября Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.

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