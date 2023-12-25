25 декабря 2023, 21:21
Юсупов* констатировал снижение интереса махачкалинцев к пикетам за Палестину
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Прохожие и водители сегодня менее активно, чем раньше, реагировали на одиночный пикет журналиста Идриса Юсупова* в поддержку Палестины. Пикетчик объяснил это эмоциональной усталостью горожан от новостей о палестино-израильском конфликте.
Как писал "Кавказский узел", сегодня заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов провел в центре Махачкалы пикет в поддержку осужденного коллеги Абдулмумина Гаджиева, а журналист Идрис Юсупов* вышел на пикет под лозунгом "Свободу Палестине".
Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".
Журналист Идрис Юсупов* рассказал, что его одиночная акция "Свободу Палестине" началась в 13.40 мск и продолжалась в течении двадцати минут. Реакция со стороны прохожих и водителей была на достаточно высоком уровне, и активнее, чем на одиночную акцию в защиту Гаджиева.
Однако, по мнению журналиста, отклик на одиночный пикет был ниже по сравнению с первыми акциями, которые он проводил в защиту Палестины. "Мне кажется, что реакция была не такая высокая как в начале (проведения одиночных акций в защиту Палестины), хотя в принципе ничего не изменилось", - отметил Юсупов*. Он предположил, что причиной этого стала "усталость людей от палестинской повестки", "ужасов военных действий".
Также, по его мнению, менее активная реакция на пикет в поддержку Палестины вызвана тем, что республика приняла палестинских беженцев. "Люди, может, поэтому и успокоились, видя, что какие-то шаги предпринимаются. На самом деле эта трагедия продолжается и не останавливается", - сказал Юсупов*. Он добавил, что сотрудники полиции вели себя достаточно корректно и сдержанно.
Несмотря на интенсивность военных действий, дагестанцы привыкли к палестинской повестке, считает житель Махачкалы Абдулла. По его мнению, такого рода "эмоциональное затухание" возникает не только в отношении палестинского конфликта, но и любых других событий, которые на первоначальном этапе вызывали большое количество эмоций. "Первоначально ты переживаешь, а потом привыкаешь и осуждать, и привыкаешь к самому событию. Это из-за того, что мозг хочет избавить нас от постоянных стрессовых настроений", - предположил Абдулла.
Продолжающаяся война в Палестине никак не влияет на интерес дагестанцев к событиям, разворачивающимся в конфликте. Однако события уже воспринимаются не столь эмоционально, как в первое время обострения конфликта, согласился житель Махачкалы по имени Жамал. По его словам, он ожидал, что другие страны "остановят Израиль", но этого не произошло. Он и его окружение продолжают следить за развитием событий вокруг конфликта. "Интерес меньше, конечно, не стал. Эмоций и ожиданий от других стран стало меньше",- отметил Жамал.
Прибывшие на место проведения одиночных пикетов сотрудники полиции вели себя корректно, сообщил Магомед Магомедов корреспонденту "Кавказского узла". После уточнения паспортных данных они потребовали объяснений у Магомедова по факту проведенного одиночного пикета.
Реакция со стороны прохожих и водителей была на высоком уровне, и даже выше, чем на подобные акции неделями ранее, сообщил Магомедов.
Он добавил, что пока каких-либо перспектив возобновления выпуска печатной версии "Черновика" нет. "Мы продолжаем работать с электронной версией", - отметил Магомедов. Если у редакции появится возможность восстановления работы на прежнем уровне, то коллектив проанализирует, каким площадкам дать приоритет при дальнейшей работе, в частности печатной версии, добавил он.
По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".
Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".
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* 24 ноября Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.
** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
источник: корреспондент "Кавказского узла"