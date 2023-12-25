Пикет солидарности с палестинцами прошел в Махачкале

25 декабря 2023, 14:52

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Журналист Идрис Юсупов* провел в центре Махачкалы одиночный пикет в поддержку жителей Палестины.

Как писал "Кавказский узел", журналист "Нового дела" Идрис Юсупов неоднократно проводил в центре Махачкалы одиночные пикеты солидарности с жителями Палестины. В частности, он провел такой пикет 27 ноября.

Идрис Юсупов провел сегодня одиночный пикет на пересечении улицы Гамзатова и проспекта Дахадаева в Махачкале, сообщает "Черновик". Цель пикета – "привлечь внимание мирового сообщества и СМИ к положению палестинского народа в секторе Газа, защиты мирного населения от фактического геноцида в отношении него", говорится в публикации в телеграм-канале издания. Сообщение проиллюстрировано фотографией, на которой Юсупов стоит с плакатом: "Свободу Палестине!".

Идрис Юсупов проводил пикет с 13.50 до 14.00 мск, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, который с 13.00 до 13.50 мск проводил пикет в поддержку осужденного коллеги Абдулмумина Гаджиева.

По словам Магомедова, на месте проведения обеих одиночных акций присутствовали коллеги и друзья Гаджиева. Каких-либо попыток прервать одиночные пикеты предпринято не было, реакция со стороны силовиков была "очень корректной", сообщил Магомедов.

Напомним, 21 ноября власти Дагестана заявили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины, на их размещение выделено 8,2 миллиона рублей. С 25 ноября по 7 декабря в Махачкалу пятью группами прибыли 154 переселенца из Палестины, они размещены на базе отдыха близ Махачкалы. Переселенцы попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы, а некоторые из них рассказали, что намерены получить российское гражданство. 23 декабря МВД отчиталось, что 45 беженцам вручены российские паспорта.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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* 24 ноября Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.

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