25 декабря 2023, 13:58

Журналист Магомедов потребовал освободить Абдулмумина Гаджиева

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Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов на одиночном пикете в центре Махачкалы потребовал освободить осужденного коллегу Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. 18 декабря, как и неделей ранее, такой пикет провел заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Полицейские потребовали объяснений от друзей и коллег Гаджиева, пришедших к месту одиночного пикета Магомедова.

Сегодня Магомед Магомедов провел одиночный пикет на традиционном месте - на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова, сообщил в своем телеграм-канале "Черновик".

"Мы требуем свободы для журналиста Абдулмумина Гаджиева, и требуем прекращения абсурдного уголовного дела", - говорится в публикации.

Сообщение проиллюстрировано фотографией, на которой Магомедов стоит с плакатом: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Прохожих или силовиков рядом с ним в кадре не видно.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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Примечание:

"Реакции на пикеты в поддержку Гаджиева показали возросший интерес к его делу", "Суд отказался исключить показания Тамбиева из списка доказательств", "Обвинение затормозило судебный процесс по делу Абдулмумина Гаджиева".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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