Журналисты провели два одиночных пикета в Махачкале

27 ноября 2023, 14:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дагестанские журналисты Идрис Юсупов* и Магомед Магомедов провели в центре Махачкалы одиночные пикеты в защиту осужденного Абдулмумина Гаджиева и в поддержку жителей Палестины.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. В частности, их проводят заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Также журналисты проводят одиночные пикеты солидарности с жителями Палестины.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сегодня на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова прошли два одиночных пикета. Первый пикет с плакатом: "Палестина, мы с тобой" провел Идрис Юсупов. После него одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

Требование "Свободу Палестине" вызвало наибольшее одобрение прохожих по сравнению с другими требованиями пикетчиков, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Идрис Юсупов. "Реакция на тематику плакатов в поддержку Палестины значительно выше. В этом мы убедились в течение многих пикетов, которые мы проводили", - сообщил журналист.

20 ноября из Дагестана были отправлены первые 30 тонн гуманитарной помощи палестинцам, закупленной на деньги, которые были собраны при участии жителей республики. Всего планируется отправить 100 тонн гуманитарного груза. С 25 по 27 ноября в Дагестан прибыли три группы жителей Палестины. Переселенцы из Палестины получат статус беженцев, заявило сегодня правительство Дагестана. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Журналист приветствовал ту гуманитарную помощь, которая поступила от жителей Дагестана в Палестину. Также он назвал положительным решение об отправке в Дагестан беженцев из Палестины.

По словам Идриса Юсупова, признание его иностранным агентом накладывает определенные ограничения и на его деятельность, и на работу его коллег, которые обязаны упоминать, что он включен в реестр иностранных агентов.

При этом журналист призвал коллег наряду с его статусом иностранного агента упоминать и то, что он планирует обжаловать этот статус. "Просьба к моим коллегам-журналистам плашку давать в таком формате: что да, я признан решением Минюста иноагентом, включен в список иноагентов, но собираюсь обжаловать это решение", - отметил Юсупов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 24 ноября Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист намерен обжаловать это решение.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.