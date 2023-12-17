Лидер партии "Великий Азербайджан" объявил об участии в выборах президента

17 декабря 2023, 15:17

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Председатель партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев выдвинут кандидатом в президенты и стал четвертым претендентом на должность главы государства. Правящая партия «Ени Азербайджан» подала в Центризбирком документы для регистрации кандидатуры действующего президента Ильхама Алиева.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря лидер лояльной властям партии "Великое созидание", депутат парламента Фазиль Мустафа и глава "Центра социальных исследований" Захид Орудж заявили о своем выдвижении на внеочередные выборы президента Азербайджана. Таким образом, число кандидатов в президенты выросло до трех.

Президент Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. 15 декабря правящая партия "Ени Азербайджан" выдвинула кандидатом своего председателя, действующего главу государства Ильхама Алиева. Для регистрации кандидата требуется набрать 40 тысяч подписей избирателей, последний срок сдачи подписей - 18.00 (17.00 мск) 8 января.

Кандидатура председателя партии «Великий Азербайджан» Эльшада Мусаева выдвинута на пост президента. Сам Мусаев пояснил, что решение об этом было принято политсоветом партии, сообщает сегодня АПА.

Политсовет "Великого Азербайджана" также принял решение создать избирательный штаб. Его председателем назначен Ильхам Бекирли, а Вугар Гасымов и Фикрет Джафаров - полномочными представителями партии, пишет сегодня haqqin.az.

В свою очередь правящая партия «Ени Азербайджан» представила в Центризбирком документы для регистрации кандидатуры Ильхама Алиева на выборах президента, информирует сегодня издание.

Напомним, очередные выборы президента должны были состояться в 2025 году: Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана на семилетний срок 11 апреля 2018 года. Цель внезапного назначения внеочередных выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

На фоне подготовки к выборам власти Азербайджана усилили преследование журналистов и оппозиционных активистов, чтобы минимизировать выступления с критикой действующей власти, рассказали "Кавказскому узлу" аналитики Зохраб Исмаил и Арастун Оруджлу. Исход выборов предрешен, а к репрессиям власти прибегают с целью полного искоренения инакомыслия, возразил Чингиз Султансой.

При этом оппозиционная партия "Мусават" отказалась выдвигать своего кандидата или поддерживать кого-либо из кандидатов, заявив об отсутствии условий для честной политической конкуренции.

16 декабря оппозиционная Партия Народного фронта Азербайджана также приняла решение о бойкоте внеочередных президентских выборов, объяснив это отсутствием в стране условий для проведения свободных и справедливых выборов.

Ильхам Алиев занимает должность президента с 2003 года. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, его отец Гейдар Алиев сумел фактически передать власть сыну. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% голосов избирателей.

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