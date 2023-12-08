20 тонн помощи палестинцам отправлены из Кабардино-Балкарии

08 декабря 2023, 10:12

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Для жителей сектора Газа отправлены 20 тонн гуманитарной помощи, собранной в Кабардино-Балкарии, отчитался глава республики Казбек Коков.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября правительство Кабардино-Балкарии объявило об отправке жителям сектора Газа 20 тонн гуманитарной помощи - лекарств, продуктов и предметов первой необходимости. В сборе и доставке помощи задействованы муфтият и МЧС, сообщило правительство республики.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Спецборт МЧС сегодня доставит в египетский Эль-Ариш партию гуманитарной помощи от жителей Кабардино-Балкарии для жителей сектора Газа, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Казбек Коков.

"Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский. Он доставит более 20 тонн груза, в составе которого, в том числе, продукты питания и предметы первой необходимости. Гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее жителям сектора Газа", - написал сегодня Коков, поблагодарив всех, кто принял участие "в подготовке и доставке" гуманитарной помощи.

Напомним, 7 декабря 50 переселенцев из сектора Газа, в том числе 21 ребенок, приехали в Кабардино-Балкарию и были размещены в санатории в Нальчике.

Власти Дагестана 21 ноября сообщили, что готовы принять до 200 переселенцев из Палестины. С 25 ноября по 7 декабря пять групп палестинцев общим числом более 150 человек прибыли в Дагестан. Переселенцы из Палестины получат статус беженцев, заявило правительство Дагестана.

В Чечню тремя группами прибыли 177 переселенцев из Палестины, они размещены в оздоровительном лагере "Горный ключ" в селе Автуры. Глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с ними заявил, что беженцы должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Прием переселенцев из Палестины организован в Дагестане и Чечне по инициативе федеральных властей, предположили кавказоведы Ахмет Ярлыкапов и Руслан Кутаев. Решение принять небольшое число палестинцев приняли власти республик, поскольку это выгодно их имиджу и не ударит по бюджету, возразил политолог Сергей Жаворонков.

Также 30 ноября семья палестинских беженцев из восьми человек прибыла на Кубань и разместилась у родственников. Всего с начала обострения палестино-израильского конфликта в Краснодарский край приехал 31 беженец из Палестины, сообщило краевое управление МЧС.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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