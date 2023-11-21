США выделили более 4 млн долларов на помощь карабахским беженцам

21 ноября 2023, 19:23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Средства, в частности, будут направлены на увеличение продовольственной помощи карабахским беженцам. Всего США с 2020 года выделили 28 миллионов долларов в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, сообщило сегодня USAID.

Как писал "Кавказский узел", для помощи беженцам из Карабаха необходимо 100 миллионов долларов США на протяжении полугода, заявила ООН по итогам работы первой миссии. В число получателей помощи входят 136 тысяч беженцев с учетом людей, ранее покинувших Карабах из-за военных действий, и 95 тысяч жителей принимающих общин.

К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов. Правительство Армении взяло на себя обязательство выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в Армении. Среди беженцев насчитывается около 15 тысяч пенсионеров.

США выделят дополнительную гуманитарную помощь на сумму более 4,1 миллиона долларов США для пострадавших от событий в Нагорном Карабахе, сообщило сегодня Агентство США по международному развитию (USAID).

Эти средства USAID "направит на оказание чрезвычайной гуманитарной помощи почти 74 тысячам беженцев и перемещенных лиц из Нагорного Карабаха, которые нашли убежище в Армении", говорится в сообщении опубликованном на сайте агентства. "Это финансирование увеличит объемы жизненно важной продовольственной помощи, обеспечит гуманитарную защиту и временное убежище", - подчеркивается в нем.

C учетом дополнительно выделенных средства объем гуманитарной помощи США в связи с ситуацией Нагорном Карабахе с 2020 года составил почти 28 миллионов долларов США, отметило агентство.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей из Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи отметили, что возвращение жителей Нагорного Карабаха возможно лишь под международные гарантии, а вопрос статуса Карабаха должен вновь обсуждаться на переговорах.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.