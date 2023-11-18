Оппозиция в Ереване потребовала освобождения политзаключенных Арменией и Азербайджаном

18 ноября 2023, 22:48

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Активисты Республиканской партии Армении призвали депутатов Парламентской ассамблеи ОБСЕ принять меры для освобождения политзаключенных в стране и арестованных в Азербайджане карабахских политиков.

Как писал "Кавказский узел", российская и азербайджанская делегации, приглашенные на трехдневную сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), отказались от участия в ней. Азербайджан объяснил свое решение враждебностью Еревана, а российская делегация не озвучила причины отказа, заявил глава армянской делегации.

Сторонники Республиканской партии Армении провели акцию протеста с требованием освободить политзаключенных в Армении и Азербайджане, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Участники акции держали в руках фотографии военных и политиков из Армении и Нагорного Карабаха, которых арестовали в Армении и в Азербайджане. Они также несли импровизированную решетку, символизирующую арест по политическим мотивам. Акция прошла на площади Республики, где проходил официальный ужин в честь делегатов Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Международные структуры не предпринимают мер для освобождения политзаключенных в Армении и представителей военно-политического руководства Нагорного Карабаха, арестованных в Азербайджане, заявили участники ереванской акции.

Делегаты ПА ОБСЕ должны знать, что демократия в Армении – фикция, а правительство Пашиняна заключает инакомыслящих в тюрьме, опасаясь за свою власть, заявил в ходе акции представитель Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

По уголовным делам о массовых акциях протеста, прошедших в Ереване в сентябре в связи с военной операцией Азербайджана в Нагорном Карабахе, проходит более 60 человек, предварительное следствие по пяти делам уже завершено, отчитался 3 ноября Следственный комитет Армении.

Шармазанов отметил, что Армения не является бастионом демократии, так как в стране, по его словам, сажают в тюрьму за инакомыслие в вопросе права Нагорного Карабаха на самоопределение и независимость. Также Шармазанов подчеркнул, что представители партии недовольны молчанием международных, в частности, западных структур, которые не реагируют на арест представителей военно-политического руководства Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") и их заключением алиевским режимом в тюрьмы", - подчеркнул он.

Мы призываем европейских политиков не жертвовать правами армянских граждан, заявила в ходе акции депутат фракции "Честь имею" Анна Мкртчян. "К сожалению, мы сталкиваемся с двойными стандартами, когда геополитические центры используют тему прав человека, как им выгодно. В Армении десятки политзаключенных, которые сидят за критику власти, но никакой реакции мы не видим", - отметила она.

Бывший депутат парламента Армении Маргарит Есаян напомнила, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Франция, США и Россия – предлагали Армении и Азербайджану справедливый вариант урегулирования карабахского конфликта. Однако сегодня, исходя из геополитических интересов, жертвуют демократическими ценностями, отметила она. "Десятки лет переговоры по урегулированию карабахского конфликта ввелись на основании трех принципов – территориальной целостности, права наций на самоопределение и неприменение силы, которую Азербайджан нарушил. И это ему сошло с рук, а международные структуры молча наблюдают за намерениями Никола Пашиняна закрыть страницу истории Арцаха", - отметила она в ходе акции.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После боевых действий более 100 тысяч жителей покинуло Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

3 октября стало известно о задержании азербайджанскими силовиками бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также спикера парламента Давида Ишханяна. 6 ноября Армения попросила ЕСПЧ обязать Азербайджан освободить арестованных карабахских политиков и предоставить информацию о военных, оказавшихся в плену во время боевой операции в Нагорном Карабахе.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 27 сентября был задержан на границе при попытке выехать в Армению, он обвинен в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана. Азербайджанские следователи также сообщили об арестах бывшего заместителя командира карабахской Армии обороны Давида Манукяна, бывшего главы карабахского МИД Давида Бабаяна и бывшего министра обороны Левона Мнацаканяна. Задержания карабахских политиков противоречат заявлениям Азербайджана о защите и уважении прав армян, заявил МИД Армении и пообещал отстаивать в международных инстанциях права задержанных. 8 ноября Баку по требованию Европейского суда предоставил информацию о состоянии 16 плененных в ходе военной операции в Карабахе и после нее, а также их фотографии. В это число вошли бывшие руководители Нагорного Карабаха, военные и мирные жители.

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