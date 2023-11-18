Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Ереване без России и Азербайджана

18 ноября 2023, 19:55

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Российская и азербайджанская делегации, приглашенные на трехдневную сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Армении, отказались от участия в ней. Азербайджан объяснил свое решение враждебностью Еревана, а российская делегация не озвучила причины отказа, заявил глава армянской делегации.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября посетившие Азербайджан представители Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приветствовали готовность Баку заключить мирный договор с Ереваном и выполнить обязательство способствовать возвращению армян в Карабах. После регионального визита ПА ОБСЕ запланировала осеннее заседание в Ереване.

13 ноября в ходе встречи с делегацией ПА ОБСЕ президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в регионе есть "очень хорошие возможности для мирной повестки", которую поддерживает Баку. Но, по словам Алиева, несмотря на то, что "Азербайджан в настоящее время представляет четкую и прозрачную программу, касающуюся сосуществования и права на возвращение, Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение в Армению и не представила никакого взгляда в этой связи".

Сегодня в Ереване началась сессия ПА ОБСЕ, в которой принимают участие около 300 делегатов из около 60 стран. Одной из главных тем обсуждений заявлены вопрос региональной безопасности, проблема коррупции и защита прав национальных меньшинств. Сессия ПА ОБСЕ продлится до 20 ноября, передал корреспондент «Кавказского узла».

При этом делегации из России, Турции и Азербайджана от участия в ереванской сессии отказались. Российская делегация не объяснила причины своего отказа, заявил на брифинге глава парламентской комиссии по внешним отношениям и глава армянской делегации в ПА ОБСЕ Саркис Ханданян.

По его мнению, отказ российской делегации не связан с отказом Армении от участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. "Сравнивать неуместно, так как это два разных формата. Делегация Армении участвовала в работе ПА СНГ в Бишкеке", - пояснил он, добавив, что нет каких-либо препятствий для визита российской делегации в Ереван.

14 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не сможет прибыть в Минск, где 23 ноября намечено заседание ОДКБ.

Ханданян также отметил, что армянские власти были готовы обеспечить безопасность азербайджанской делегации в Ереване. "Азербайджанская делегация поднимала вопрос безопасности, им дали соответствующие гарантии, однако Азербайджан решил не участвовать в работе сессии", - сказал он.

Объяснение Азербайджана о "враждебности и ненависти" к ним является отговоркой, добавил представитель армянской делегации. "Представителям режима, ответственного за этнические чистки в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), психологически сложно находиться в Армении", - сказал Ханданян.

Руководитель азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Азай Гулиев ранее пояснил, что "неуважение к азербайджанскому флагу, проявленное на глазах у премьер-министра этой страны Никола Пашиняна во время международного спортивного мероприятия в Армении 14 апреля текущего года, организация митинга членами парламента Армении, журналистами, блогерами в связи с немедленным освобождением лица, совершившего это преступное деяние, вызвали справедливое недовольство азербайджанской общественности", сообщило 17 ноября азербайджанское агентство Report.

14 апреля во время открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване местный житель Арам Николян выхватил у девушки-участницы церемонии флаг Азербайджана, поджег его и унес со сцены. Мужчину задержали, однако вскоре отпустили из отделения полиции. МИД Азербайджана осудил инцидент и призвал наказать виновных, а азербайджанские спортсмены были отозваны с соревнований из-за угрозы их безопасности. Опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики предположили, что инцидент с сожжением флага не должен повлиять на дальнейшие взаимоотношения между двумя странами, в частности, на мирные переговоры.

"Кроме того, мы обеспокоены преобладающим в Армении чувством враждебности и ненависти к нашей стране, ярко проявляющимися антиазербайджанской пропагандой и азербайджанофобией. Всё это веские причины, по которым азербайджанская делегация не примет участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в Ереване 18-20 ноября этого года. Также следует отметить, что принятие там каких-либо решений или рекомендаций в отношении нашей страны без нашего участия будет считаться необоснованным", - процитировало Гулиева агентство.

Вчера, 17 ноября, российская делегация обратилась к председателю ПА ОБСЕ, сообщив лишь, что их делегация не будет участвовать в этой сессии, сообщил сегодня Саркис Ханданян. По его словам, приглашения были направлены парламентам всех 56 стран-членов и 11 стран-партнеров. "Что касается турецкой делегации, то у меня нет никакой информации", - приводит его слова News.am.

Напомним, в 2023 году переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После боевых действий более 100 тысяч жителей покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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