Аналитики оценили влияние инцидента с сожжением флага на отношения Азербайджана и Армении

16 апреля 2023, 01:57

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Инцидент с сожжением флага Азербайджана на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване не должен повлиять на дальнейшие взаимоотношения между двумя странами, в частности, на мирные переговоры, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку.

Как писал "Кавказский узел", после инцидента с сожжением азербайджанского флага на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике Баку снял своих спортсменов с соревнований из-за угрозы их безопасности. Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Национальный олимпийский комитет страны призвали Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении, указав на угрозу безопасности спортсменов. Минспорта Армении заверило, что азербайджанским участникам чемпионата по тяжелой атлетике ничего не угрожает. Жители Еревана связали инцидент с событиями на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе. Европейская федерация тяжелой атлетики назвала инцидент посягательством на спортивные ценности.

14 апреля во время открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване местный житель Арам Николян выхватил у девушки-участницы церемонии флаг Азербайджана, поджег его и унес со сцены. Мужчину задержали, однако вскоре отпустили из отделения полиции. МИД Азербайджана осудил инцидент и призвал наказать виновных.

Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков прокомментировал инцидент с сожжением флага на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване. По его словам, глумление над символом государства недопустимо, однако этот инцидент не может перевесить жизни людей, которые уносит война и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией альтернативы нет.

"Сумасшедшие есть везде, нельзя прерывать межгосударственные процессы по желанию таких индивидов. Наша реакция должна быть на то, что этот инцидент показывает неспособность азербайджанского правительства выполнять взятые обязательства, включая безопасность спортсменов на чемпионате в Ереване. Случившееся также плохо характеризует армянский социум, поддержавший глумление над флагом", - сказал депутат корреспонденту "Кавказского узла".

Докторант Академии управления при президенте Азербайджана Бахруз Назаров также считает, что, несмотря на произошедшее, переговоры должны продолжаться для достижения интересов Азербайджана.

"Сожжение флага негативно отразится на переговорах, так как Пашинян вынужден считаться с мнением оппозиции и общества, показавшего резко враждебное отношение к нашей стране. Тем не менее, выразив протест и подчеркнув враждебный настрой армянского общества и государства, Баку будет настаивать на продолжение мирных переговоров", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель Политологического клуба "Южный Кавказ" Илгар Велизаде сказал корреспонденту "Кавказского узла", что взаимная ненависть между двумя народами так укоренилась, что подобные инциденты могут происходить и после подписания мирного договора.

"Переговоры должны быть продолжены. Сожжение флага - эпизод, которые не должен влиять на ход мирного процесса. Однозначно, что между двумя странами должны быть договорно-правовые отношения, подписан мирный договор. Инцидент с флагом не повлияет на текущие переговоры, если Ереван проявит благоразумие и дойдет переговорный путь до конца. Такого желание не только Пашиняна и всего Азербайджана, но и международного сообщества", - отметил Велизаде.

Тем временем азербайджанские тяжелоатлеты вернулись в Баку после того, как из-за инцидента с флагом на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване они были сняты с соревнований решением министерства молодежи и спорта Азербайджана и Национального олимпийского комитета страны. В аэропорту их встречала большая группа представителей спортивной общественности и любителей спорта, которые держали в руках флаги Азербайджана и скандировали "Азербайджан!"

Конфликты между азербайджанцами и армянами в спортивной среде не редкость и за пределами Южного Кавказа, рассказал в 2019 году "Кавказскому узлу" спортивный обозреватель газеты "Махачкалинские известия" Нурмагомед Астарханов. "Когда в Дагестане [в 2018 году] проводился чемпионат по вольной борьбе, из Азербайджана и Армении приехали спортсмены и журналисты. Между представителями СМИ накал был настолько велик, что они отказались сидеть неподалеку друг от друга, через стол", - рассказал журналист.

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