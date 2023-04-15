15 апреля 2023, 21:08

Европейская федерация тяжелой атлетики осудила инцидент с поджогом флага в Армении

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Инцидент с поджогом флага Азербайджана на церемонии открытия первенства Европы в Ереване стал посягательством на спортивные ценности, заявила Европейская федерация тяжелой атлетики и потребовала от организаторов обеспечить безопасность всех участников соревнований.

Как писал "Кавказский узел", после инцидента с сожжением азербайджанского флага на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике Баку снял своих спортсменов с соревнований из-за угрозы их безопасности. Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Национальный олимпийский комитет страны призвали Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении, указав на угрозу безопасности спортсменов. Минспорта армении заверило, что азербайджанским участникам чемпионата по тяжелой атлетике ничего не угрожает. Жители Еревана связали инцидент с событиями на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе.

14 апреля во время открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване местный житель Арам Николян выхватил у девушки-участницы церемонии флаг Азербайджана, поджег его и унес со сцены. Мужчину задержали, однако вскоре отпустили из отделения полиции. МИД Азербайджана осудил инцидент и призвал наказать виновных.

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) выпустила сегодня заявление в связи с сожжением флага Азербайджана в Армении. "Европейская федерация тяжелой атлетики решительно осуждает инцидент, произошедший во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване 14 апреля 2023 года, когда человек поджег флаг Азербайджана», - говорится в распространенном 15 апреля заявлении организации на ее сайте.

Федерация считает случившееся "посягательством на неприкосновенность спортивных ценностей и на универсальные принципы честной игры". Европейская федерация после инцидента попросила у организаторов дополнительных гарантий безопасности для всех участников соревнования. "Мы сожалеем о том, что делегация Азербайджанской Республики была вынуждена покинуть соревнования, но в то же время уважаем ее решение. Мы принимали непосредственное участие в обеспечении всех условий безопасности делегации до ее отъезда из Армении", - подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем федерация заявила, что считает инцидент "единичным", однако ее руководство будет участвовать во всех мероприятиях, проводимых в рамках этих чемпионатов, до отъезда делегаций, чтобы обеспечить выполнение всех условий безопасности для команд.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, спортивная делегация страны уже покинула территорию Армении и автобусом была доставлена в Грузию. Поздно вечером спортсмены прибудут в Баку авиарейсом из Тбилиси. 

Напомним, в 2018 году Минспорта Армении заявило, что сборная Армении по дзюдо не поедет на чемпионат мира в Азербайджан из-за отсутствия гарантий безопасности от принимающей стороны. Минспорта Азербайджана тогда заверило, что выдало армянским спортсменам гарантийное письмо.

В сентябре 2009 года власти Армении предоставили гарантии безопасности азербайджанской делегации на молодежном чемпионате Европы по дзюдо, который проходил в Ереване. Помимо гарантий физической безопасности в соглашении и гарантийном письме были и другие условия - присутствие флага Азербайджана наравне с флагами других стран-участниц и его поднятие в случае завоевания первого места.

Конфликты между азербайджанцами и армянами в спортивной среде не редкость и за пределами Южного Кавказа, рассказал в 2019 году "Кавказскому узлу" спортивный обозреватель газеты "Махачкалинские известия" Нурмагомед Астарханов. "Когда в Дагестане [в 2018 году] проводился чемпионат по вольной борьбе, из Азербайджана и Армении приехали спортсмены и журналисты. Между представителями СМИ накал был настолько велик, что они отказались сидеть неподалеку друг от друга, через стол", - рассказал журналист.

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Примечание:

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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