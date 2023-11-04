60 человек обвинены по уголовным статьям после протестов в Ереване

04 ноября 2023, 00:46

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По уголовным делам о массовых акциях протеста, прошедших в Ереване в сентябре, проходят более 60 человек, предварительное следствие по пяти делам уже завершено, отчитался Следственный комитет Армении.

"Кавказский узел" писал, что 28 октября армянские правоохранители сообщили об аресте двоих мужчин, которые находились в розыске в связи с делом о массовых беспорядках.

19 сентября митинг оппозиции у здания правительства в Ереване вылился в столкновения с полицией, пострадали 34 человека, в том числе 16 силовиков. Несколько участников акции были задержаны по делу о применении насилия к полицейским. 22 сентября во время акции протеста в Ереване полиция задержала несколько десятков активистов, в том числе сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна, позднее он был арестован.

По информации следственного ведомства, уголовные дела участников акций протеста, проходивших в Ереване 19-20 сентября и в последующие дни, объединены в одно производство. Всего возбуждено 34 уголовных дела, два из них - по статье о массовых беспорядках у здания правительства на площади Республики 19 и 20 сентября. Остальные дела расследуются по статьям о публичных призывах к массовым беспорядкам и насилию, хулиганстве с причинением ущерба имуществу, насильственных действиях против полицейских, незаконном ношении холодного оружия и незаконном обороте наркотиков.

Непосредственно в дни акций и в последующие дни были задержаны 64 участника протестов. Следователи устанавливали личности подозреваемых по видеозаписям и разыскивали их, работа по розыску и выявлению участников беспорядков продолжается, указано в публикации на сайте Следственного комитета Армении от 3 ноября.

Среди 60 человек, против которых выдвинуты уголовные обвинения, есть четверо несовершеннолетних и две женщины. 46 человек привлечены к ответственности как участники массовых беспорядков, один из них также обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Еще семерым вменяются публичные призывы к массовым беспорядкам или публичные выступления с разжиганием нетерпимости и вражды, пропагандой или оправданием насилия. Кроме того, четыре человека обвиняются в воспрепятствовании работе полицейских путем применения насилия, а трое - в хулиганстве.

Из 60 обвиняемых 42 были заключены под стражу, но впоследствии 14 из них смягчили меру пресечения и отпустили на свободу.

Расследование пяти уголовных дел против семи человек завершено, четыре дела уже направили в суд. Троим из семи вменяется участие в массовых беспорядках 20 сентября, одному - незаконный оборот наркотиков с целью сбыта участникам массовой акции, еще одному - публичные призывы к насилию и его оправдание через интернет, двум другим - применение насилия к полицейским.

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