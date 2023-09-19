34 человека пострадали в ходе акции протеста в Ереване

19 сентября 2023, 23:50

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В результате столкновений между протестующими и силовиками в центре Еревана пострадали 34 человека, в том числе 16 полицейских.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении в Нагорном Карабахе контртеррористической операции для разоружения и вывода армянских формирований. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, в результате обстрела погибли два мирных жителя и десятки ранены, в том числе не менее 11 детей. Жители Еревана, собравшиеся перед зданием правительства Армении, потребовали отставки Никола Пашиняна. Между протестующими и силовиками произошли столкновения, полиция применила светошумовые гранаты.

По данным Минздрава Армении, одному из пострадавших потребовалась операция. Еще 16 человек с легкими ранениями оставлены на лечении в стационаре, передал корреспондент "Кавказского узла".

Остальные 17 пострадавших получили необходимую медицинскую помощь и выписались из больницы.

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