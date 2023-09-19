19 сентября 2023, 23:50

34 человека пострадали в ходе акции протеста в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате столкновений между протестующими и силовиками в центре Еревана пострадали 34 человека, в том числе 16 полицейских.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении в Нагорном Карабахе контртеррористической операции для разоружения и вывода армянских формирований. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, в результате обстрела погибли два мирных жителя и десятки ранены, в том числе не менее 11 детей. Жители Еревана, собравшиеся перед зданием правительства Армении, потребовали отставки Никола Пашиняна. Между протестующими и силовиками произошли столкновения, полиция применила светошумовые гранаты.

По данным Минздрава Армении, одному из пострадавших потребовалась операция. Еще 16 человек с легкими ранениями оставлены на лечении в стационаре, передал корреспондент "Кавказского узла".

Остальные 17 пострадавших получили необходимую медицинскую помощь и выписались из больницы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Миротворцы отчитались об эвакуации жителей Нагорного Карабаха", "Минобороны Азербайджана заявило о контроле над десятками позиций в Карабахе", "Армения заявила об отсутствии своих подразделений в Нагорном Карабахе".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 сентября 2023, 23:19

19 сентября 2023, 22:50

  • Судьба предприятия ВОС в Махачкале решится на общественных слушаниях

    Инвалиды по зрению обратились к главе Дагестана, опасаясь потерять работу в связи с передачей земли предприятия под застройку, рассказала сотрудница предприятия. Застройщику предполагается передать лишь часть территории, а взамен улучшить условия для инвалидов, пояснил глава регионального отделения Всероссийского общества слепых.

19 сентября 2023, 22:00

19 сентября 2023, 21:23

19 сентября 2023, 20:57

  • Число погибших в Нагорном Карабахе достигло 25

    Среди 25 погибших два мирных жителя, в том числе один ребенок, сообщил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. По его данным, известно о 138 раненых, среди них 29 мирных жителей, в том числе 11 детей.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи