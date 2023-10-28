Два жителя Армении арестованы по делу о массовых беспорядках

28 октября 2023, 16:49

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Арестованы двое мужчин, которые находились в розыске по обвинению в участии в массовых беспорядках и были задержаны полицейскими в Ереване.

В Ереване задержан 30-летний мужчина, находившийся в розыске по обвинению в участии в массовых беспорядках. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе полиции Армении.

По данным ведомства, полицейские в Ереване задержали и 21-летнего мужчину, который также был объявлен в розыск по аналогичному обвинению. В отношении него также избрана мера пресечения в виде ареста, пишет сегодня News.am. О каких именно беспорядках идет речь, в публикации не уточняется.

"Кавказский узел" писал, что 20 октября в Ереване уличный протест карабахских беженцев около здания представительства Нагорного Карабаха обернулся избиением главы администрации карабахского президента Карена Шахраманяна, который вышел к протестующим, и стычками с полицейскими. Следователи сообщили о задержании 10 участников акции протеста.

После этого правительство Нагорного Карабаха* осудило акцию протеста беженцев и призвало сотрудников полиции Армении в дальнейшем "исключить" массовые беспорядки.

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* речь идет о заявлении структуры, состоящей из бывших руководителей непризнанной республики, фактически не контролирующих ситуацию в Карабахе. 28 сентября Самвел Шахраманян, президент непризнанной республики, подписал указ о прекращении ее существования до 1 января 2024 года, госслужащие были уволены, однако высшие руководители Нагорного Карабаха продолжили работу в Ереване.

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