Власти Карабаха сочли протесты в Ереване попыткой спровоцировать массовые беспорядки

21 октября 2023, 21:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство Нагорного Карабаха осудило акцию протеста беженцев в Ереване и призвало сотрудников полиции Армении в дальнейшем "исключить" массовые беспорядки. При этом власти указали, что могут лишь собирать информацию о проблемах беженцев, оказанием же помощи занимается гуманитарный центр правительства Армении.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября в Ереване уличный протест карабахских беженцев около здания представительства Нагорного Карабаха обернулся избиением главы администрации карабахского президента Карена Шахраманяна, который вышел к протестующим, и стычками с полицейскими. Следователи сообщили о задержании 10 участников акции протеста, дело расследуется по нескольким уголовным статьям.

19 октября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ об увольнении с 1 октября всех госслужащих, кроме руководящих чиновников. 20 октября участники акции протеста ворвались в здание представительства Нагорного Карабаха, где находился Самвел Шахраманян, и выразили недовольство его указом.

Власти Нагорного Карабаха "осуждают произошедшее 20 октября в постоянном представительстве Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") в Республике Армения", когда группа людей, "нарушая общественный порядок, создала неконструктивную атмосферу" во время встречи во дворе представительства "с целью спровоцировать массовые беспорядки", заявил сегодня инфоштаб Нагорного Карабаха в своем Telegram-канале.

"Президент Самвел Шахраманян с самого начала был готов выслушать граждан, по мере возможностей дав разъяснения по волнующим их вопросам. Несмотря на все искусственно созданные препятствия, президент Шахраманян принял актив собрания и дал разъяснения по военно-политической ситуации, сложившейся вокруг Республики Арцах с 19 по 20 сентября текущего года. В ходе встречи граждане подняли ряд социальных проблем, в том числе проблему нехватки жилья в Армении", - перевело сообщение инфоштаба агентство News.Am.

В ходе встречи Шахраманян пояснил, что правительство нагорного Карабаха продолжит сбор данных о проблемах беженцев и "представит их правительству Армении", так как их координирует гуманитарный центр правительства Армении, указано в сообщении.

При этом власти Нагорного Карабаха попросили прощения "у тех журналистов и граждан, чья работа была затруднена в условиях беспорядков и которые не смогли адресовать свои вопросы представителям власти".

Вместе с тем власти призвали полицию не допускать беспорядков. "Обращаем внимание правоохранительных органов Армении на произошедшее, призывая исключить дальнейшие проявления насилия и массовых беспорядков", - говорится в заявлении информационного штаба Нагорного Карабаха.

К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Опрошенные "Кавказским узлом" беженцы рассказали сегодня, что покидать Нагорный Карабах пришлось под обстрелами, в спешке и без вещей. По их словам, выделенных властями Армении денег недостаточно для решения жилищных и бытовых проблем, а карабахские власти не оказывают помощи,

Жители Нагорного Карабаха, прибывшие в Армению, имеют право на получение помощи по двум программам, сообщили 3 октября власти. Предусмотренных выплат не хватит на аренду жилья в городах, так как цены выросли после притока беженцев, рассказал специалист по недвижимости. Социальными вопросами граждан Нагорного Карабаха занимается правительство Армении – это размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья и коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов.

Об обстановке в Карабахе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.