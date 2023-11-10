Власти Дагестана заявили о новой волне призывов к митингам

10 ноября 2023, 05:23

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В дагестанском сегменте WhatsApp вновь распространяются сообщения с призывами выходить на несанкционированные акции, участникам таких митингов грозят штрафы и лишение свободы, заявила администрация главы Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", призывы выйти на акцию протеста в Махачкале, чтобы требовать освобождения задержанных после беспорядков в аэропорту, распространились в соцсетях в первые дни ноября. 3 ноября Сергей Меликов призвал жителей республики не выходить на несанкционированные акции. Данных о том, повлекли ли призывы на митинг в какие-либо действия 5 ноября, силовики не распространяли, однако как минимум два человека получили административное наказание за публикацию призывов в на митинг в мессенджере WhatsApp.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция. 30 октября глава Дагестана Сергей Меликов пригрозил участникам беспорядков неотвратимым наказанием. Реакция главы Дагестана Сергея Меликова на беспорядки в махачкалинском аэропорту была запоздалой, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Сообщения, которые распространялись в первые дни месяца, призывали поддержать "братьев из аэропорта, которых забрали и держат в отделах". По информации властей Дагестана, текст сообщения, распространяемого "провокаторами" среди дагестанских пользователей соцсетей и мессенджеров "в точности повторяет призывы, размещенные накануне 5 ноября".

"Основная цель авторов - дестабилизировать ситуацию в нашей республике. Они не планируют участвовать в каких-либо акциях лично, но надеются подвести под нарушение законодательства молодежь Дагестана", - говорится в сообщении, опубликованном поздно вечером 9 ноября в официальном Telegram-канале администрации главы Дагестана.

В публикации власти напоминают, что участие в несанкционированном митинге повлечет административную и уголовную ответственность: аресты, крупные денежные штрафы, обязательные, исправительные и принудительные работы, а также до 5 лет лишения свободы.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на эскалацию палестино-израильского конфликта в начале октября. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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