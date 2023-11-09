Два жителя Дагестана наказаны за призывы на митинг

09 ноября 2023, 04:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два жителя Магарамкентского района Дагестана осуждены по административной статье об организации несанкционированного собрания из-за публикации призывов выйти на митинг в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября глава Дагестана Сергей Меликов пригрозил участникам беспорядков неотвратимым наказанием, однако после просьбы известных спортсменов пообещал, что наказаны будут те, кто "громил витрины, вытащил сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку", а не люди, которые просто стояли "с флагом Палестины". Кремль после этого поддержал позицию Меликова. Реакция главы Дагестана Сергея Меликова на беспорядки в махачкалинском аэропорту была запоздалой, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция.

Магарамкентский районный суд Дагестана рассмотрел административные дела двух местных жителей, которым вменили организацию несанкционированного публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Основанием для составления протоколов на Гаджикерима Шихкеримова и Баламета Баламетова стали их статусы в мессенджере WhatsApp, сообщила 8 ноября "Медиазона".

Как следует из постановлений суда, оба мужчины опубликовали в качестве статусов одинаковую картинку с надписью, призывающей выйти на акцию протеста в Махачкале "5 числа". "Будет митинг в поддержку братьев с аэропорта которых забрали и держат в отделах", - утверждалось в сообщениях.

Гаджикериму Шихкеримову суд назначил 20 часов обязательных работ, а Баламету Баламетову - штраф в 20 тысяч рублей. Статья, по которой они признаны виновными, предусматривает от 20 до 30 тысяч рублей штрафа, до 50 часов обязательных работ или до десяти суток административного ареста

Призывы выйти на акцию протеста в Махачкале, чтобы требовать освобождения задержанных после беспорядков в аэропорту, распространились в соцсетях не позднее 3 ноября. В этот день Сергей Меликов призвал жителей республики не выходить на несанкционированные акции и "не давать манипулировать собой". Данных о том, повлекли ли призывы на митинг в какие-либо действия 5 ноября, силовики не распространяли.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта в начале октября. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.