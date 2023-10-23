Карабахские беженцы пожаловались на невыплаты зарплат и пенсий

23 октября 2023, 15:34

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Вынужденные переселенцы не получили от карабахских властей ни зарплат и пенсий, ни информации о сроках выплат, а власти Армении не сообщают о сроках выплат пособий, пожаловались беженцы. С ноября решать социальные проблемы беженцев будет кабмин Армении, объявило правительство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", власти Армении разработали новую программу финансовой помощи беженцам из Нагорного Карабаха, заявил сегодня премьер-министр Никол Пашинян. Каждому вынужденному переселенцу власти Армении в течение ноября и декабря выплатят по 50 тысяч драмов (около 124,5 доллара) в качестве финансовой помощи, пообещал он.

Жители Нагорного Карабаха, прибывшие в Армению, имеют право на получение помощи по двум программам, сообщили 3 октября власти. Социальными вопросами граждан Нагорного Карабаха занимается правительство Армении – это размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья и коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов.

Карабахские власти делегировали решение проблем беженцев правительству Армении

Единовременную выплату в размере 100 тысяч драмов уже получили более 95 тысяч беженцев, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник гуманитарного центра при правительстве Армении. "Перечисления продолжаются. Заявления несовершеннолетних обрабатываются. Перечисления помощи на аренду и коммунальные платежи в размере 50 тысяч драмов в течение шести месяцев, начнутся с текущей недели. Бенефициары старше 75 лет, а также инвалиды первой и второй групп могут получить деньги в "Армпочте", - сказал он.

Сотрудник Информационного штаба правительства Нагорного Карабаха сообщил, что «в ходе акции перед представительством Республики Арцах (Нагорный Карабах) в Ереване граждане подняли ряд социальных проблем, в том числе проблему нехватки жилья в Армении». "Правительство Арцаха продолжит инвентаризацию всех подобных вопросов и представит их правительству Армении", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. По словам беженцев, полученная от властей Армении денежная помощь тратится на аренду и обустройство жилья, а найти в республике работу, чтобы прокормить семьи, очень трудно. Выделенных властями Армении денег недостаточно для решения жилищных и бытовых проблем, а карабахские власти не оказывают помощи, пожаловались беженцы 21 октября.

Гуманитарный центр при правительстве Армении продолжает координировать работу по поддержке вынужденных переселенцев, включая здравоохранение, образование, социальную помощь и другие подобные вопросы, сообщил Инфоштаб. "Граждане Арцаха по всем возникающим вопросам могут позвонить на круглосуточную горячую линию Министерства труда и социальных вопросов Армении по номеру 114, либо обратиться в территориальные или областные центры социальной службы Армении. Оперативный штаб Арцаха, действующий в Ереване с 2020 года, прекратит свою работу", - говорится в заявлении штаба, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

До конца октября продолжится сбор всех документов для передачи в правительство Армении, а с 1 ноября граждане Нагорного Карабаха смогут обращаться уже в правительство Армении, отметил Инфоштаб.

Речь идет о заявлении структуры, состоящей из бывших руководителей непризнанной республики, фактически не контролирующих ситуацию в Карабахе. 28 сентября Самвел Шахраманян, президент непризнанной республики, подписал указ о прекращении ее существования до 1 января 2024 года, госслужащие были уволены, однако высшие руководители Карабаха продолжили работу в Ереване.

Беженцы пожаловались на неопределенность со сроками выплат зарплат и пособий

Беженка из Аскеранского района Светлана Минасян рассказала, что позвонила на горячую линию Министерства труда и социальных вопросов Армении по номеру 114 и спросила про пособия и пенсии. "Мне сказали, что не знают ничего про это, так как приказа выделить пособия и пенсии вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха не было, и решений по ним не поступало в министерство. Также они не знают точно, когда будут эти выплаты, предположили, что в ноябре, но точной даты не сказали. Других контактов, чтобы выяснить про пенсии и пособия, у нас нет. Поэтому остается довольствоваться этим ответом и надеяться, что арендаторы жилья согласятся подождать, если не сможем заплатить", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина добавила, что пансионатах и гостиницах ближе к Еревану, где она просила разместить их семью, мест нет. "Поэтому остается только аренда в селе Араратской области – не так дорого, как в Ереване", - рассказала Минасян.

Нарана Абагян из Степанакерта рассказала, что временно проживает у родных. Женщина отметила, что у нее трое детей, но у них уже свои семьи и маленькие дети, они живут на съемных квартирах и находятся в поисках работы.

"Я не хочу садиться на шею детям, поэтому пока предпочитаю снимать угол. Мне обещали место в пансионате. На днях будет направление. Говорят, что все места в пансионатах, гостиницах заняты, и мне надо подождать. Одновременно ищу работу постоянную, а пока подрабатываю. Правительство Нагорного Карабаха не выплатило людям ни пенсии, ни зарплаты, ни пособия. Поэтому многим трудно. Если у меня нет подработки в этот день, то на еду трачу из полученных 100 тысяч единовременной помощи от правительства Армении. Стараюсь покупать только необходимую еду, так как боюсь, что эти 100 тысяч тоже закончатся, а наши зарплаты не будут выплачены", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла". По словам женщины, она не верит, что власти Нагорного Карабаха готовы чем-то помочь беженцам.

Схожее мнение высказала участница акции протеста в Ереване Наири Аванесян. "Столько вопросов озвучили участники акции у представительства Нагорного Карабаха в Ереване. Ни на один вопрос люди не получили ответа... Я не верю, что представители власти Нагорного Карабаха пойдут к властям Армении что-то выбивать для своего народа. Я не знаю такого случая, а если бы было, то среди людей быстро бы распространилась [информация]. А пока у нас пример того, что во время депортации высшее руководство попряталось, и люди сами спасали свои жизни. А в Армении они ничего не делают, а залезли в здание представительства и не общаются с людьми. Если бы не акция протеста, мы бы их не увидели", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Беженец Армен Агаджанян рассказал, что в первое время ночевал в машине, так как у него семья большая, и все не смогли разместиться в квартире его брата. "Потом дети со своими семьями уехали по своим арендованным домам. А мы с женой остались у брата. Подыскиваем однокомнатную квартиру – нам больше не надо, и чтоб дорого не было. Пенсии наши еще не выплатили. Когда звоним нашим представителям правительства или депутатам, отвечают, что не знают, от них ничего не зависит, все в руках правительства Армении. Тогда не понимаю, зачем наши власти остаются, если наши вопросы решает правительство Армении. Но среди моих знакомых идут слухи, что пенсии будут выплачены до конца месяца. Я очень надеюсь на это. Стабильная пенсия решила бы множество вопросов", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогичную жалобу озвучил переселенец из Аскеранского района Завен Минасян. "Зарплаты мои не выплачены. Пенсию родители не получили. Детских пособий тоже нет. Пока живем на те 100 тысяч драмов, которые мы получили – четверо взрослых. Эти деньги позволили нам снять квартиру в селе недалеко от Еревана – заплатили за один месяц. Купили одежду для четырех детей, ну и еда. Частный дом пришлось арендовать, так как в гостинице, куда нас распределили, было тесно, да и дети у меня озорные. Еще, из-за тесноты мне приходилось спать в машине, но с холодами это было невозможно. Сейчас ищу работу – я сантехник по профессии. Надеюсь, все наладится, не будем голодать", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Карабахе и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После боевых действий почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Об обстановке в Нагорном Карабахе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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