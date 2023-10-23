Пашинян пообещал новые меры поддержки карабахским беженцам

23 октября 2023, 11:58

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Каждому вынужденному переселенцу из Нагорного Карабаха власти Армении в ближайшие два месяца выплатят по 50 тысяч драмов (около 124,5 доллара) в качестве финансовой помощи, сообщил сегодня премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщал "Кавказский узел", из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца. 21 октября они рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что полученная от властей Армении денежная помощь тратится на аренду и обустройство жилья, и что найти в республике работу, чтобы прокормить семьи, очень трудно.

Власти Армении разработали новую программу финансовой помощи для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

"В течение ноября и декабря, кроме средств, предусмотренных на проживание и коммунальные расходы, из госбюджета каждому будет выделено по 50 тысяч драмов (около 124,5 доллара). Исключением станут лица и члены их семей, которые имеют остатки на банковских счетах, превышающие определенный порог, проживают в предоставленных государством убежищах или находятся на попечении государства", – написал Пашинян сегодня на своей странице в соцсети Facebook*.

Также в ближайшее время власти Армении начнут обсуждение долгосрочных мер поддержки вынужденных переселенцев, которые будут максимально сочетаться с аналогичными программами для жителей Армении. Жители Нагорного Карабаха, которые поселились в предоставленном властями Армении жилье, финансовую поддержку не получат. Она будет предоставлена только тем переселенцам, которые арендовали жилье за свой счет, добавил он.

Напомним, 3 октября власти Армении пояснили, что жители Нагорного Карабаха, прибывшие в страну, имеют право на получение помощи по двум программам. Предусмотренных выплат не хватит на аренду жилья в городах, так как цены выросли после притока беженцев, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" специалист по недвижимости.

Социальными вопросами граждан Нагорного Карабаха занимается правительство Армении – это размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья и коммунальные услуги, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства труда и социальных вопросов Армении.

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