Военные эксперты в Баку оценили деятельность миротворцев после исхода жителей Карабаха

12 октября 2023, 23:52

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Российские миротворцы, за ненадобностью сворачивая сторожевые посты, ведут наблюдение за возможным появлением оставшихся вооруженных групп, указал военный эксперт Азад Исазаде. Количество постов сократилось, так как в новой ситуации часть из них утратила необходимость,подчеркнул полковник в отставке Шаир Рамалданов. Миротворцы охраняют изъятое в Карабахе оружие, чтобы оправдать важность своей миссии, считает бывший глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Узеир Джафаров.

Как писал "Кавказский узел", в Карабахе с 19 сентября, после военной операции Азербайджана, свёрнут 21 наблюдательный пост миротворцев, отчиталось вечером 11 октября Минобороны России. Дальнейшие действия миротворческого контингента будут обсуждаться с Баку, заявил пресс-секретарь Путина. 9 октября Минобороны России сообщило, что на фоне закрытия наблюдательных постов миротворцев выставлены 25 сторожевых постов для охраны изъятого в Карабахе оружия, в том числе 14 постов - совместно с азербайджанскими военными. В тот же день официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что деятельность миротворцев будет адаптирована на фоне массового исхода карабахцев из региона.

В связи с разоружением и роспуском вооруженных формирований Нагорного Карабаха в течение суток свернут один наблюдательный пост российского миротворческого контингента в Шушинском районе, сообщило сегодня Минобороны России. С 19 сентября свернуты семь наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

В ежедневных бюллетенях Минобороны России о деятельности миротворцев дается неполная информация, поэтому о количестве и местах службы российских миротворцев можно говорить предположительно, отметил подполковник в отставке, бывший глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Узеир Джафаров. "Нет информации от Минобороны России об изменении или уменьшении количества техники и военнослужащих, находящихся в Азербайджане, из чего можно сделать вывод, что на новосозданных постах скорее всего служат те же солдаты и офицеры", - сказал Джафаров.

Он отметил, что необходимость присутствия миротворцев вызывает вопросы. "Зачем РМК охраняет сданное оружие, если оно должно быть передано ВС Азербайджана? Для того чтобы обосновать важность продолжения миссии РМК", - подчеркнул подполковник.

По его словам, в Карабахе проходят службу азербайджанские армейские подразделения и силы внутренних войск. "Военнослужащие внутренних войск были видны на видеокадрах военной операции 19-20 сентября 2023 года. Два старших офицера внутренних войск стали тогда шехидами", - добавил эксперт.

Количество солдат и офицеров Российского миротворческого контингента не изменилось, но оружия у миротворцев стало больше за счет изъятого вооружения от незаконных вооруженных формирований, заявил сотрудник Центра психологии и развития PsyLand, военный эксперт Азад Исазаде.

"Российский миротворческий контингент изымает больше вооружения, чем азербайджанская армия. Если азербайджанцы конфисковали 31 единицу бронетехники, то миротворцы получили 68 танков и другой техники. Азербайджан конфисковал около 2 тысяч автоматов и гранатометов, а миротворцы - около 7 тысяч единиц такого оружия. Судьба конфискованного оружия будет решаться, скорее всего, его вывезут в Армению, против этого Баку не выступает", - сказал Исазаде.

Касаясь нового названия постов миротворцев, "наблюдательные", Исазаде отметил, что на них служат те же солдаты и офицеры, которые служили на "сторожевых" постах, а изменение названий объясняется новыми задачами. После 20 сентября 2023 года на постах миротворцев, а в ряде мест совместных постах с военнослужащими азербайджанской армии, ведется наблюдение за территорией, где возможно расположение спрятавшихся в лесах боевиков - бывших военнослужащих распущенной карабахской армии, указал он.

По его словам, точных цифр о количестве постов, действующих в Карабахе, нет, однако "примерно половина постов ликвидирована вследствие ненадобности после новой ситуации, вызванной уходом армянского населения". "В частности, военнослужащие на постах вокруг аэропорта Ходжалы вернулись в казармы, а посты ликвидированы", - подчеркнул Исазаде.

Кроме этого, установлены азербайджанские посты. "Азербайджанская сторона выставила для охраны порядка в Карабахе свои внутренние войска и армию. Пограничная служба выполняет задачи на границе между Азербайджаном и Арменией", - добавил Азад Исазаде.

Количество военнослужащих российского миротворческого контингента могло уменьшиться в связи с необходимостью участия в военной операции на Украине. Это же касается оружия, которое может быть частично вывезено из Карабаха для использования в другом месте, полагает бывший командир 702-й бригады, полковник в отставке Шаир Рамалданов.

"В сохранении военных постов российского миротворческого контингента в Карабахе нет необходимости в связи с изменившейся ситуацией, поэтому количество постов изменилось. Замены российских военнослужащих нет, то есть на перемещенных постах служат те, кто проходил службу на других территориях в Карабахе. С азербайджанской стороны в Карабахе служат военнослужащие внутренних войск", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его информации, азербайджанские военнослужащие расположены на пересечениях главных дорог и рядом с крупными населенными пунктами по всей перешедшей по итогам военной операции 19-20 сентября под контроль Азербайджана территории.

Участие российских военных в охране конфискованного в Карабахе вооружения безосновательно, заявил лидер оппозиционной азербайджанской партии Али Керимли и потребовал вывода миротворцев из бывшей зоны конфликта. Дальнейшее пребывание миротворцев в регионе противоречит интересам Баку, согласились азербайджанские аналитики.

Опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики полагают, что присутствие миротворцев в регионе до 2025 года предусмотрено трехсторонним соглашением, хотя их функции могут быть скорректированы.

Напомним, 5 октября Никол Пашинян подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха. Лидеры Евросоюза пообещали оказать поддержку Армении в связи с массовым прибытием карабахских беженцев.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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