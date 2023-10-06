День города в Грозном стал фоном для празднования дня рождения Кадырова

06 октября 2023, 13:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Грозном прошли торжественные мероприятия по случаю 205-летия города, которые запомнились поздравлениями с днем рождения главы республики и награждением его детей.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2018 года отмечалось 200-летие Грозного, центр города тогда был заблокирован силовиками. Официальные праздничные мероприятия прошли под присмотром снайперов, рассказали грозненцы, назвав беспрецедентными меры безопасности на юбилее города.

В 2019 году, до пандемии коронавируса, празднование Дня города в Грозном началось с возложения цветов к обелиску Ахмату Кадырову на Аллее славы, а завершилось праздничным концертом и салютом. Во время концерта министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев вручил Рамзану Кадырову медаль "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова".

Приоритет праздников, прошедших 5 октября, обозначен в поздравлениях, которые опубликовали на своих страницах в соцсетях различные ведомства.

"Сегодня торжественная дата для всего чеченского народа - день рождения Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова!.. .Сегодня Чеченская Республика также празднует День города Грозный", - говорится, в частности, в публикации Управления федеральной службы судебных приставов.

Прокурор Чечни также опубликовал поздравление в адрес Кадырова, которое закончил напоминанием, что "Пятое октября также ознаменовано празднованием Дня города Грозный".

В этот день в столице республики прошли праздничные мероприятия по случаю 205-летия города. В частности, на центральной площади обустроили этнографический городок, стилизованный под старинный чеченский аул. Каждый район Чечни подготовил свое национальное подворье с выставками из предметов быта и концертами творческих коллективов, сообщила "Российская газета".

Во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева прошло торжественное мероприятие, сообщил в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. Также он заявил, что среди других чиновников награждает свою дочь Хадижат, которая в декабре 2020 года возглавила департамент дошкольного образования Грозного. Ей присвоено почётное звание «Заслуженный работник социальной сферы».

День города, который назначен на день рождения самого Кадырова, дал повод главе республике продемонстрировать публике свою активность, отметил читатель "Кавказского узла" abram.johnson.

"За последние несколько дней он поучаствовал в целом ряде мероприятий в Грозном, начиная с инспекции строящихся объектов, открытий отремонтированных улиц и заканчивая проведением заседания правительства, на котором объявил о назначении своей старшей дочери вице-премьером правительства. Между прочим, сегодня Кадыров отмечает свое 47-летие. И сегодня же отмечается день Грозного, хотя крепость Грозная, которая со временем стала столицей Чечни, была заложена летом 1818 года. Тем не менее. Вчера на одной из улиц города увидел огромный плакат, с надписью – «С Днем рождения Грозный!», где на фоне городского пейзажа был изображен Рамзан Кадыров. В общем, людям дают понять, какой праздник является 5 октября самым главным", - написал он.

Старшая дочь Кадырова Айшат 8 октября 2021 года стала министром культуры Чечни, на тот момент ей был 21 год. Дочь Кадырова Хутмат, в марте назначенная на должность куратора системы здравоохранения Чечни, в июне была награждена орденом Кадырова, который вручается за исключительные заслуги в развитии государственности и достижения в труде. Один из сыновей главы Чечни Ахмат Кадыров в сентябре 2022 года в 16-летнем возрасте был назначен на должность председателя Совета регионального отделения движения детей и молодежи. 4 марта с ним в Кремле лично встретился Путин. О карьере детей и других родственников Рамзана Кадырова можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов сегодня поздравил Ахмата Кадырова с присвоением почётного звания «Заслуженный работник сферы молодёжной политики Чеченской Республики».

"Данная высокая награда свидетельствует о его весомом вкладе в развитие молодёжной политики региона", - написал он в своем телеграм-канале.

Согласно публикациям в чеченских СМИ за последний год, сын главы Чечни Ахмат на своей должности председателя Совета регионального отделения движения детей и молодежи провел несколько совещаний по открытию молодежных объединений в школах, поучаствовал в эстафете флага, по указанию Рамзана Кадырова передал деньги на операцию ребенка и отчитал подростков за езду без прав, пишет сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, 2 октября глава Чечни сообщил, что Айшат Кадырова станет вице-премьером Чечни по социальному блоку, а прежний вице-премьер Муса Дадаев заменит ее во главе Минкульта республики.

На следующий день, 3 октября, Кадыров сообщил, что своим указом присвоил Айшат Кадыровой звание народной артистки Чечни. Это звание присваивается артистам, пользующимся всенародной известностью, которые внесли выдающийся вклад в развитие искусства Чечни и достойно представляли искусство республики за ее пределами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.