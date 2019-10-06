Грозненцы без пафоса отметили День города

06 октября 2019, 18:24

Празднование Дня города, которое прошло 5 октября в Грозном, было заметно меньше по масштабу, чем прошлогодний юбилей столицы Чечни. Рамзан Кадыров, отметивший в этот же день 43-летие, получил медаль "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова" и почётный знак Совета Федерации.

Как писал "Кавказский узел", день города отмечается в Грозном 5 октября. Год назад на праздновании 200-летия столицы Чечни центр города был заблокирован силовиками, а официальные праздничные мероприятия прошли, по словам горожан, под присмотром снайперов.

В преддверии празднования 201-летней годовщины Грозного, 2 и 3 октября, работники бюджетных организаций и учреждений ездили на уборку строительного мусора в новый поселок Орцин-Мохк - часть Октябрьского района Грозного, которая ранее называлась участками 35 и 56. Несколько недель назад там по указанию Рамзана Кадырова начались масштабные стройки и ремонтные работы.

5 октября праздничные мероприятия начались в Грозном с возложения цветов к обелиску Ахмата Кадырова на Аллее славы, а завершились поздно вечером праздничным концертом и салютом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник мэрии.

По его словам, в День города в Грозном состоялось открытие после масштабной реконструкции 35-го и 56-го участков города, медицинского центра при ЧГУ. Кроме того, по случаю праздника 30 малоимущим семьям грозненцев вручили ключи от квартир.

"В прошедших торжествах по случаю Дня Грозного приняли участие полпред президента в СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, главы и делегации отдельных субъектов страны. Одним из главных событий дня стало возвращение Грозному ордена Красного знамени. Его на флаг города в ходе торжественной церемонии открытия праздника закрепил глава республики", - сказал сотрудник мэрии.

Город Грозный был удостоен ордена Красного Знамени 26 февраля 1924 года. Во время боевых действий в 1995-1996 годах эта награда была утрачена, однако теперь найдена и возвращена в Чеченскую Республику, сообщило 5 октября ИА "Чечня Сегодня".

201-ю годовщину Грозного отметили скромнее, чем юбилей

Сумму расходов на организацию праздничных торжеств по случаю 201-летия Грозного сотрудник мэрии назвать затруднился, но уточнил, что деньги были выделены властями города и фондом имени Ахмата Кадырова.

Когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова, то наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами упоминаются стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Празднование дня города было заметно менее масштабным, чем год назад, сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Мовсар. "В прошлом году, когда отмечали 200-летие города, праздник было гораздо более масштабным. Взять хотя бы одновременную свадьбу 200 пар молодоженов в центре, что запомнилось больше всего. Из вчерашних мероприятий самой впечатляющей, на мой взгляд, была реконструкция крепости Грозная со старинными мастерскими и национальными подворьями", - сказал Мовсар.

"Год назад праздник отмечали с гораздо большим размахом. Но и сейчас было интересно, и концерт был большой, и салют", - подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Седа.

Празднование Дня Грозного прошло в этом году скромнее, чем в прошлом, поскольку не было гостей из Кремля, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Масштаб того или иного празднования зависит от того, кто из [представителей] федеральных властей присутствует на празднике. На масштаб влияет также тот факт, празднуется круглая дата или нет. Но главное – первый фактор. Если бы там был кто-то из Кремля, они бы нашли и потратили намного больше средств", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на такие празднования не всегда тратятся бюджетные деньги. "Обычно сверху спускается приказ и, например, мэрия города начинает искать деньги. Убеждают крупных бизнесменов выделить средства или что-то наподобие этого. Поэтому отчетность не очень прозрачная", - отметил Руслан Кутаев.

Власти обязаны отчитываться о том, сколько бюджетных средств потрачено на празднование Дня Грозного, считает чеченская правозащитница Асет Мальсагова. "Хотя бы в части средств не фонда [имени Кадырова], а бюджетных денег. В бюджете администрации города или района всегда есть статья расходов, куда включены праздничные мероприятия", - сказала Асет Мальсагова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, фонд Кадырова располагает ресурсами, вполне достаточными для организации подобных мероприятий. "Фонд не должен отчитываться за эти расходы, это общественный фонд, он отчитывается перед налоговой и Минфином. За благотворительные вклады или расходы налоговая не требует отчислений, но данные о расходах фонда выставлять на обозрение может только сам фонд или иной орган с его согласия", - уточнила Асет Мальсагова.

Праздник в Грозном прошел при усиленных мерах безопасности

В праздничном концерте, который прошел вечером 5 октября в летнем амфитеатре рядом с комплексом высотных зданий «Грозный-сити», приняли участие такие исполнители, как Тимати, Назима, группа «Мёртвые дельфины», Аминат Ахмадова, Макка Межиева, Марианна Яндарова, ансамбли «Вайнах» и «Нохчо». При этом вход на территорию амфитеатра был ограничен, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Хасан. "Туда пускали в основном чиновников, силовиков, их близких и участников, а остальные могли наблюдать концерт со стороны", - сказал он.

Меры безопасности в городе были усилены с вечера 4 октября, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Докка. "Движение машин было закрыто по всему центру. Чтобы выехать или заехать в центр, надо было делать громадный крюк. С утра уже пробки были в некоторых местах. Нигде нормально проехать не получалось. Мне надо было дочь в больницу отвезти, так больше часа ушло, чтобы туда попасть, потому что весь центр перекрыт был", - рассказал Докка.

Представитель МВД Чечни подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что с 3 по 7 октября подразделения силовых структур в городе переведены на усиленный вариант несения службы. Празднование Дня Грозного, по его словам, прошло без происшествий.

Чеботарев в день рождения Кадырова вручил ему награды

5 октября исполнилось также 43 года главе Чечни Рамзану Кадырову, который в мае 2018 года получил свою сороковую награду - орден "Герой Отечества".

Рамзан Кадыров удостоен звания Героя России, награжден орденами Ахмата-хаджи Кадырова, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Мужества, орденом Почета, а также медалями "Защитнику Чеченской Республики", "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в проведении Всероссийской переписи населения", "За освобождение Крыма", "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике", "10 лет Астане" и множеством общественных наград, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Рамзана Кадырова.

Во время праздничного концерта в Грозном министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев вручил Рамзану Кадырову медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова» за "вклад в дело Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", сообщило 5 октября "Чечня Сегодня".

Кроме того, Рамзан Кадырова получил из рук Сергея Чеботарева почётный знак Совета Федерации РФ «За заслуги в развитии парламентаризма».

Эта награда вручена Кадырову по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, уточнило агентство.

Власти Грозного прикрыли баннерами фасад сгоревшего ТРЦ

Городские власти не успели восстановить к Дню города фасад пострадавшего в результате пожара торгово-развлекательного центра «Гранд-парк», и в день праздника часть здания была завешена баннерами, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Малика.

"Ту часть фасада «Гранд-парка», что пострадала от пожара, завесили громадными баннерами с изображениями «Грозный-сити» и центральной мечети. Выгоревший фасад портил внешний вид проспекта (Кадырова), видимо, потому и решили завесить, чтобы в глаза это не бросалось", - предположила она.

На территории ТРЦ с 20 сентября идет ремонт, уточнил грозненец Ислам. "Часть фасада демонтировали. 4 октября подогнали кран, и рабочие всю эту пострадавшую часть завесили громадными плакатами. За ними повреждения не видны", - сказал Ислам корреспонденту "Кавказского узла".

Эту информацию подтвердил представитель мэрии, уточнив, что основная часть ремонта ТРЦ «Гранд-парк» завершена. "Остался небольшой объем работ как внутри, так и снаружи здания. Пострадавшая при пожаре часть здания видна со стороны центрального проспекта, поэтому на праздник ее прикрыли плакатами", - сказал он.