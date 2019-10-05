Студенты и бюджетники в Грозном вышли на принудительные субботники перед Днем города

05 октября 2019, 01:13

Работников муниципальных организаций Грозного два дня подряд свозили на уборку строительного мусора в новом поселке Орцин-Мохк, а студентов ради субботников сняли с занятий.

Как писал "Кавказский узел", бюджетники и госслужащие в Чечне неоднократно сообщали о принудительном участии в организованных властями мероприятиях - субботниках, митингах, футбольных матчах и других спортивных событиях. Отказ от участия грозит увольнением с работы. 12 сентября школьники и бюджетники массово были привлечены к участию в экологическом субботнике в Шалинском и Гудермесском районах.

Избежать участия в субботнике можно, если отправить на работы вместо себя другого человека. Иногда можно заменить себя родственником, а иногда люди нанимают себе замену для субботника за деньги, рассказали ранее жители Чечни.

Студентов и бюджетников в Грозном привлекают к работам по благоустройству в преддверии Дня города, который отмечается 5 октября. Два дня подряд, 2 и 3 октября, работники городских организаций и учреждений ездили на уборку строительного мусора в новый поселок Орцин-Мохк - часть Октябрьского района Грозного, которая ранее называлась участок 35 и участок 56. Несколько недель назад там по указанию Рамзана Кадырова начались масштабные стройки и ремонтные работы.

«Строители там работу практически закончили, нас отправили помогать в уборке мусора и приведению в порядок улиц. Группа наших работников позавчера (2 октября) там была, а вчера (3 октября) поехали мы. Мусор грузили, кустарник вырубили, покосили траву. Ко Дню города открытие поселка будет, власти торопятся», - рассказал работник грозненского предприятия Руслан корреспонденту "Кавказского узла".

Ни коллеги Руслана, ни он сам, от участия в субботниках не отказывались, опасаясь проблем на работе. «Если нет возможности или желания идти, можно попросить (кого-то тебя) подменить, или просто дать 500 рублей соседскому парню, чтобы он поработал за тебя. Начальству без разницы, кто будет этим заниматься - им главное обеспечить присутствие того количества людей, которое затребовано», - пояснил он.

В поселке построили новые двухэтажные и частные дома, положили новый асфальт, а бюджетникам осталось убирать мусор за строителями и чистить тротуары. «Не участвовать не получается: или увольняйся, или делай что скажут, другого не остается», - сказал грозненец Мовсар, тоже участвовавший в субботнике.

В Заводском и Старопромысловском районах Грозного 3 октября тоже прошли субботники. «Мы вместо занятий территорию вдоль дороги очищали, бордюры подкрашивали и ограды», - рассказал студент одного из грозненских техникумов Адам.

Уйти пораньше с субботника студентам не разрешали, отметил студент Хамзат. «Весь день в четверг работали на окраине Грозного: убирали мусор и траву вдоль трасс, белили и красили. Завтра (5 октября) еще на мероприятиях по случаю Дня Грозного быть придется, по всей видимости», - сказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник администрации подтвердил, что к празднику в Грозном организованы масштабные субботники, а ранее мэр объявил месячник по санитарной очистке города. «Каждое ведомство, организация и предприятие занимается приведением в порядок своих объектов и закрепленных за ними территорий. В последние дни субботники проходили наиболее активно, поскольку 5 октября мы отмечаем День Грозного, и город должен быть вдвойне красивым и чистым», - заявил чиновник корреспонденту "Кавказского узла".

Многочисленные ремонты и субботники проводят в Грозном перед Днем города, который совпадает с днем рождения Рамзана Кадырова, отмечает в публикации от 4 октября издание "Кавказ.Реалии".

Масштабное привлечение жителей Чечни к субботникам - продолжение традиций советских времен, при том, что власти республики имеют возможность нанять рабочих за деньги, считает глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. По ее данным, Чечня - единственный регион, где регулярно практикуются организованные властями субботники. Использование бесплатной рабочей силы позволяет чиновникам присваивать деньги, которые выделяются из бюджета на проведение работ, отметил президент международного общественно-политического движения "Ассамблея народов Кавказа" Руслан Кутаев.

Закон позволяет отказаться работникам от принудительных работ, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Андрей Степанов, специализирующийся на трудовом праве. При нежелании участвовать в субботнике человек может сослаться на статью 4 Трудового кодекса, запрещающую принудительный труд, статью 60, запрещающую требовать от работника выполнения работы, не прописанной в трудовом договоре, и статью 113, запрещающую привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни иначе как с их письменного согласия (исключение составляют только природные и техногенные катастрофы), отметил он.

Заставлять бюджетников участвовать в субботниках незаконно, рассказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Евгений Черноусов. "У работодателя нет оснований требовать от сотрудников их свободное время тратить по его указанию", – сказал он. Юрист московской правозащитной организации "Право-45" Юлия Федотова подтвердила, что бюджетники могут пожаловаться в прокуратуру на принуждение к бесплатным работам. При этом оба юриста отметили, что обращение в федеральные органы власти ничего не даст, так как жалобы перенаправят в Чечню, а у заявителей могут возникнуть проблемы на работе.