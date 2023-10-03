Кадыров присвоил дочери звание народной артистки Чечни

03 октября 2023, 14:55

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Айшат Кадырова, которая до назначения вице-премьером, занимала пост министра культуры, получила звание народной артистки Чечни. Это звание присваивается артистам, пользующимся всенародной известностью, которые внесли выдающийся вклад в развитие искусства Чечни и достойно представляли искусство республики за ее пределами, указано в положении о звании.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2020 года Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды модного дома Firdaws. Некоторые жители Чечни усомнились в обоснованности награждения. 1 сентября 2020 года Кадыров сообщил о назначении Айшат на должность первого замминистра культуры Чечни, а 8 октября 2021 года Айшат Кадырова возглавила министерство. 23 июня 2022 года она получила орден Кадырова - высшую награду Чеченской Республики. Пользователи Instagram* в комментариях к сообщению о награждении Айшат Кадыровой объяснили это родственными связями. Указом Владимира Путина Айшат Кадырова награждена медалью ордена "За заслуги перед Отчеством". В числе оснований для награждения в указе названы заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетняя творческая деятельность.

2 октября глава Чечни сообщил, что министр культуры Чечни Айшат Кадырова станет вице-премьером Чечни по социальному блоку, а прежний вице-премьер Муса Дадаев заменит Кадырову во главе Минкульта Чечни, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров своим указом присвоил звание народной артистки своей старшей дочери и бывшему министру культуры республики Айшат Кадыровой.

"Передал Айшат Кадыровой медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Также указом главы ЧР ей присвоено звание "Народный артист Чеченской Республики" - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Он также опубликовал видеозапись награждения, которое прошло в рамках концерт народного артиста Чечни Валида Гадаева. Как следует из видео, Кадыров сам вручил дочери все награды, а также букет.

Как следует из указа президента Чечни "Об утверждении Положения о наградах Чеченской Республики" от 29 ноября 2004 года, почетное звание "Народный артист Чеченской Республики" "присваивается артистам, режиссерам, балетмейстерам, дирижерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям, пользующимся всенародной известностью, которые внесли выдающийся вклад в развитие искусства Чеченской Республики, и достойно представляющим искусство Чеченской Республики за ее пределами". Также это звание "присваивается удостоенным почетного звания "Заслуженный артист Чеченской Республики" или "Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики", но не ранее чем через два года после присвоения указанного почетного звания", говорится в тексте указа.

Новость о награждении прокомментировал читатель "Кавказского узла". "Стать «народной артисткой» не имея никакого отношения к этой профессии, разве что просидев в кресле министра, такое возможно только у академика Кадырова", - написал он.

У главы Чечни 10 родных детей – шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат) и четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам, сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, полагает политолог Дмитрий Орешкин. "Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", - сказал ранее Орешкин "Кавказскому узлу".

Рамзан Кадыров неоднократно отвечал на критику своей кадровой политики. На совещании 2 марта 2020 года он назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями родственников Кадырова.

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