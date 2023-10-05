Задержание Бако Саакяна. Скриншот видео https://dtx.gov.az/az/news/1791

05 октября 2023, 16:29

Азербайджан сообщил об аресте бывших руководителей Карабаха

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшие президенты Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также спикер парламента Давид Ишханян арестованы на четыре месяца, сообщила Служба госбезопасности Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что 3 октября стало известно о задержании азербайджанскими силовиками бывших президентов Нагорного Карабаха Араика АрутюнянаАркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также спикера парламента Давида Ишханяна. Генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана сообщили сегодня, что Арутюняну предъявлены обвинения по как минимум девяти статьям Уголовного Кодекса, в том числе обвинения в терроризме, ведении военных действий, нарушении гуманитарного права, умышленном убийстве. Бакинский юрист рассказал "Кавказскому узлу", что эти статьи предусматривают наказание от длительного заключения до пожизненного срока. 

Суд в Азербайджане сегодня рассмотрел представление следователя Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана и вынес решение об аресте на время следствия бывших руководителей непризнанной республики Нагорный Карабах - бывших президентов Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна , а также "представителя в Карабахе" партии "Дашнакцутюн" и бывшего "председателя парламента" Давида Ишханяна.Судьи Ульвия Шукюрова и Азер Тагиев определили срок заключения в 4 месяца.Ишханян, Саакян и Гукасян задержаны в Ханкенди (армянское название - Степанакерт - прим. "Кавказского узла") силами СГБ и доставлены в Баку, им предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений, в том числе по террористическим статьям, незаконном обороте оружия и создании незаконных вооруженных формирований, говорится в сообщении ведомства.

Служба госбезопасности также опубликовала кадры, на которых силовики выводят Гукасяна, Саакяна и Ишханяна из автомобилей, и кадры допросов.

Ранее силовые структуры Азербайджана сообщили об аресте бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командира Армии обороны Нагорного Карабаха, генерал-майора Давида Манукяна, бывшего главы карабахского МИД Давида Бабаяна и бывшего министра обороны Левона Мнацаканяна. Задержания карабахских политиков противоречат заявлениям Азербайджана о защите и уважении прав армян, заявило министерство иностранных дел Армении. Ведомство пообещало отстаивать в международных инстанциях права задержанных и арестованных в Азербайджане политиков и военных из Нагорного Карабаха.

Азербайджан не станет массово преследовать бывших карабахских чиновников и силовиков, которых насчитываются тысячи, но руководители непризнанной республики и военные, обвиняемые в преступлениях, не уйдут от ответственности, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

"Кавказский узел" также писал, что 29 сентября Армения подала в Международный суд ООН иск в отношении Азербайджана, в котором потребовала не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха и преследования карабахских политических и военных деятелей. Баку счел этот иск неприемлемым.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Politico раскрыло данные о переговорах России и Запада перед военной операцией в Карабахе", "Пашинян отправился в Гранаду вопреки отказу Алиева от встречи", "Песков и Захарова подтвердили контакты с США и Евросоюзом по Карабаху".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 октября 2023, 17:10

05 октября 2023, 15:45

  • Чиновник Минспорта Дагестана арестован по делу Магомедова

    Суд в Москве арестовал до 2 декабря руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева, который проходит по делу о растрате вместе с арестованным мэром Кизилюрта Магомедом Магомедовым, сообщили в суде.

05 октября 2023, 15:01

  • Предъявленные Арутюняну обвинения грозят пожизненным сроком

    Бывшему президенту Нагорного Карабаха Араику Арутюняну предъявлены обвинения по как минимум девяти статьям Уголовного Кодекса, в том числе обвинения в терроризме, ведении военных действий, нарушении гуманитарного права, умышленном убийстве, заявили Генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание от длительного заключения до пожизненного срока, сообщил бакинский юрист. 

05 октября 2023, 14:10

05 октября 2023, 13:12

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи