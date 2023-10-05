Азербайджан сообщил об аресте бывших руководителей Карабаха

05 октября 2023, 16:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшие президенты Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также спикер парламента Давид Ишханян арестованы на четыре месяца, сообщила Служба госбезопасности Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что 3 октября стало известно о задержании азербайджанскими силовиками бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также спикера парламента Давида Ишханяна. Генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана сообщили сегодня, что Арутюняну предъявлены обвинения по как минимум девяти статьям Уголовного Кодекса, в том числе обвинения в терроризме, ведении военных действий, нарушении гуманитарного права, умышленном убийстве. Бакинский юрист рассказал "Кавказскому узлу", что эти статьи предусматривают наказание от длительного заключения до пожизненного срока.

Суд в Азербайджане сегодня рассмотрел представление следователя Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана и вынес решение об аресте на время следствия бывших руководителей непризнанной республики Нагорный Карабах - бывших президентов Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна , а также "представителя в Карабахе" партии "Дашнакцутюн" и бывшего "председателя парламента" Давида Ишханяна.Судьи Ульвия Шукюрова и Азер Тагиев определили срок заключения в 4 месяца.Ишханян, Саакян и Гукасян задержаны в Ханкенди (армянское название - Степанакерт - прим. "Кавказского узла") силами СГБ и доставлены в Баку, им предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений, в том числе по террористическим статьям, незаконном обороте оружия и создании незаконных вооруженных формирований, говорится в сообщении ведомства.

Служба госбезопасности также опубликовала кадры, на которых силовики выводят Гукасяна, Саакяна и Ишханяна из автомобилей, и кадры допросов.

Ранее силовые структуры Азербайджана сообщили об аресте бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командира Армии обороны Нагорного Карабаха, генерал-майора Давида Манукяна, бывшего главы карабахского МИД Давида Бабаяна и бывшего министра обороны Левона Мнацаканяна. Задержания карабахских политиков противоречат заявлениям Азербайджана о защите и уважении прав армян, заявило министерство иностранных дел Армении. Ведомство пообещало отстаивать в международных инстанциях права задержанных и арестованных в Азербайджане политиков и военных из Нагорного Карабаха.

Азербайджан не станет массово преследовать бывших карабахских чиновников и силовиков, которых насчитываются тысячи, но руководители непризнанной республики и военные, обвиняемые в преступлениях, не уйдут от ответственности, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

"Кавказский узел" также писал, что 29 сентября Армения подала в Международный суд ООН иск в отношении Азербайджана, в котором потребовала не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха и преследования карабахских политических и военных деятелей. Баку счел этот иск неприемлемым.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.