Власти Азербайджана назвали сроки переселения граждан в Физули и Агдам

12 июня 2023, 01:48

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В Физули ведется строительство шести кварталов, переселение первых семей туда планируется до сентября, заселение Агдама планируется начать не ранее конца следующего года, сообщил спецпредставитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая президент Азербайджана вручил ключи от домов первым переселенцам в Лачин, жилье получили 20 семей. До сентября планируется, по данным Ильхама Алиева, заселение села Забух в Лачинском коридоре.

Специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов рассказал 11 июня о работе по переселению граждан. По его словам, в Физули ведется строительство шести кварталов. В них планируется переселить до конца года 800 семей. Первый этап переселения будет реализован до сентября, будут переселены 260 семей, пишет oxu.az.

Также Гусейнов сообщил, что в рамках работ по реабилитации указанных территорий также планируется реконструкция двух городских центров и 32 сел в Физули и Агдаме и развитие туристических проектов в Гадруте, Суговушане и Туге.

Также, как отметил чиновник, ведутся работы по созданию инфраструктуры в Агдаме. Учитывая масштабы работ, переселение в город людей планируется начать не ранее следующего года. А в целом до конца 2026 года в Агдам планируется вернуться 20 тысяч бывших вынужденных переселенцев.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские экономисты указали на возможные проблемы при переселении жителей. Мало дать людям жилье, надо обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил, в частности, Натиг Джафарли.

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