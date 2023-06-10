Правозащитники сочли обоснованным недоверие властей Польши к Наврузбекову

10 июня 2023, 17:50

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Депортация бывшего дагестанского силовика Эмрана Наврузбекова стала следствием обоснованного недоверия властей Польши его словам, но это лишь частный случай, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и журналист.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня стало известно, что Польша, проигнорировав экстренную жалобу в ЕСПЧ, депортировала в Россию бывшего офицера ФСБ из Дагестана Эмрана Наврузбекова. Наврузбеков был передан силовикам в Калининграде, его жена и дети получили убежище в Польше. Супруга Наврузбекова сообщила, что он помещен под арест на 10 суток по административной статье. Информация, которую рассказал о себе Наврузбеков, "не заслуживает доверия", пояснили власти Польши. Наврузбекова депортировали поспешно, нарушив его право на обжалование решения, указала адвокат, которая подала жалобы на действия властей.

Эмран Наврузбеков, который покинул Россию в 2017 году и запросил политическое убежище в Европе, в декабре 2022 года публично выступил с обвинениями в адрес своих коллег. В интервью руководителю правозащитного проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину* Наврузбеков заявил о причастности сотрудников ФСБ к происходившим в Дагестане и других регионах Северного Кавказа терактам и инсценировкам спецопераций. После этого Наврузбеков дважды сообщал, что его родственники в Дагестане подвергаются давлению силовиков.

Инцидент с Наврузбековым не повляет на случаи с другими силовиками, просящими убежища в Европе, считает сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" и руководитель проекта "Горячие точки" Олег Орлов.

"Мы знаем ряд случаев, когда бывшие силовики просили убежища в Европе. Например, силовик из Чечни [Сулейман] Гезмахмаев получил убежище. Силовики получают убежище, если нормально объясняют, от чего они бежали, чем им угрожают, и готовы всё правдиво рассказать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Миграционная служба Германии отказала Гезмахмаеву в статусе беженца, сообщила 15 марта 2021 года "Новая газета". Олег Орлов сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что Гезмахмаева не выслали в Россию и он "в безопасности". От подробностей правозащитник воздержался.

Вполне возможно, что в случае с Наврузбековым поводом для отказа стало то, что польские спецслужбы посчитали недостоверным рассказ просителя убежища, отметил правозащитник.

"В целом, миграционные службы цепляются, если уверены, что им предоставлены недостоверные сведения. Тогда моментально отказывают в получении убежища", - пояснил Орлов.

В интервью с Наврузбековым Осечкин просил его назвать конкретные случаи причастности ФСБ к "управляемым терактам", о которых он знает лично, или операции, в которых он участвовал. Однако Наврузбеков отвечал на вопросы сбивчиво и неконкретно, постоянно меняя направление рассказа. Такую речь он объяснил тем, что волнуется. При этом он заявил, что в 2010 году в ходе одной из спецопераций были убиты 10 боевиков, и "половина из них были агентами ФСБ". По его словам, заранее ФСБ им "представила дом, чтобы они там жили, развивались, совершали преступления", а потом, когда "их стало невыгодно там держать", просто "взорвали".

В 2010 году в Дагестане было очень много спецопераций против вооруженного подполья, и идентифицировать конкретный инцидент, названный Наврузбековым, крайне затруднительно, добавил Олег Орлов. "В 2010 году было много столкновений, обстрелов, блокировки в домах боевиков, их гибели. Но даже если есть информация, что убиты боевики, то кто скажет, что там были агенты ФСБ?" - сказал он.

В истории чеченского силовика Ясина Халидова, задержанного при попытке выехать из России, "никакого продолжения сейчас нет", отметил правозащитник.

В мае 19-летний сотрудник полиции из Чечни Ясин Халидов был задержан сотрудниками погранслужбы в Омской области при попытке перехода российско-казахстанской границы. Ранее он попытался уволиться со службы, чтобы не возвращаться в зону военной операции на Украине. Сотрудники полиции Чечни не сообщили адвокатам Халидова о его местонахождении, и адвокат подал жалобы в полицию, прокуратуру и управление ФСБ по Чечне в связи с исчезновением Халидова.

"К сожалению, скорее всего, его убили. Ведь он слил очень важные данные. Бежал, обладая важной информацией. Но люди из 1Adat** его подставили, откровенно сдали. Человека, который разглашает такие сведения о прежней работе, конечно, не прощают в Чечне", - сказал Олег Орлов.

Так как Наврузбеков не из Чечни, у него есть шанс остаться живым, хотя наказание он может получить, отметил он. "То, что он из Дагестана, несколько улучшает ситуацию. Конечно, ему могут не простить, если важные данные были разглашены", - указал Орлов.

Но всё-таки, подчеркнул он, между историями этих двух силовиков есть большая разница. "Мы не знаем ничего толком о Наврузбекове, о его личности. Невозможно говорить о том, насколько достоверны сведения, им предоставленные. Что касается Ясина Халидова, то он вполне мог рассчитывать на получение убежища, если бы его не схватили", - сказал Орлов.

История Эмрана Наврузбекова изначально представлялась сомнительной, а само его поведение авантюрным, сказал корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности дагестанский журналист. "Он представлялся бывшим сотрудником ФСБ, дал интервью Gulagu.net. Возможно, он и был сотрудником правоохранительных органов, но скорее всего, не ФСБ, а имел отношение к МВД. В пабликах его даже называли бывшим сотрудником ГИБДД", - рассказал он.

По мнению журналиста, осведомленность Наврузбекова о каких-либо происшествиях выглядит поверхностной. "Он ведь не представил реально документов о причастности к ФСБ. Да и с его характером он вряд ли соответствовал для работы в ФСБ. А о тех эпизодах, что он рассказывал, информацию, вероятнее всего, брал из открытых источников. И, конечно, в миграционных и иных службах в Европе не дураки сидят, у них имеются свои источники информации. Судя по заявлению польской стороны, его и поймали на нестыковках и плюс ещё неподобающее поведение. В итоге его депортировали. В России может уголовка прилететь. Если он сказал или сделал что-то. Но есть вероятность и того, что его накажут для вида", - сказал журналист.

Он отметил, что по поводу Наврузбекова была "волна хейта" в телеграм-каналах, связанных с силовиками, но после его депортации она "почему-то прекратилась, хотя они могли и позлорадствовать".

"Конечно кейс Наврузбекова не сравним с реальной историей Ясина Халидова. Не думаю, что Наврузбеков - это какой-то сигнал другим просителям убежища из числа бывших силовиков", - подчеркнул дагестанский журналист.

Живущий во Франции правозащитник Владимир Осечкин* также считает, что случай с депортацией Наврузбекова частный. "К другим сотрудникам силовых ведомств России, которые осознают, что будут получать угрозы и захотят искать убежища в ЕС, это не имеет отношения. Кейс Эмрана Наврузбекова - это как делать не надо. Не нужно приезжать и думать, что можно всех провести. Не нужно нарушать законы . Если твоё дело не рассмотрено и нет документов, то не нужно ездить по другим странам и уже тем более заниматься подозрительной деятельностью", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, ранее Владимир Осечкин сообщил "Кавказскому узлу", что Эмран Наврузбеков в нарушение правил о просителях убежища не находился всё время на территории Польши, а выезжал в другие страны Евросоюза и занимался "очень подозрительной деятельностью". "По данным моих источников, Эмран встречался на территории Германии и Франции с представителями спецслужб третьих стран. Контактировал с действующими сотрудниками ФСБ", - сказал правозащитник.

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* включен в реестр иностранных агентов.

** в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций телеграм-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы одноименного движения. В мае 2022 года Верховный суд Чечни признал движение 1Adat экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

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