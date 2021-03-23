23 марта 2021, 14:58

Бывший сотрудник полка полиции им. Ахмата Кадырова, первый из не анонимных источников, кто не испугался публично рассказать о внесудебных казнях, совершаемых чеченскими силовиками в 2016-2017 годах. Придавать такую информацию огласке в Чечне крайне опасно, уверены правозащитники.

Свидетель обвинения

Ушедший из полиции отказавшись участвовать в бессудных расправах Сулейман Гезмахмаев еще летом 2017 года пытался получить убежище за границей. Именно тогда он впервые рассказал детально о пытках и внесудебных казнях в интервью офицеру немецкой миграционной службы. Это интервью очень важно, потому что Гезмахмаев сообщил о событиях, очевидцем которых стал лично, так как на тот момент в публичном пространстве не было никаких сообщений о задержании и казни людей на территории полка им. Кадырова в январе 2017 года.

После формального отказа в убежище с ним связалась «Новая газета». В результате Сулейман Гезмахмаев дал показания, которые в соответствии с «Законом об адвокатуре» и УПК РФ, официально заверены нотариусом и составляют 37 страниц. А 15 марта 2021 года «Новая газета» опубликовала интервью Гезмахмаева «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей», данное Елене Милашиной.

«Он согласился дать интервью и нотариально заверил свои показания для Следственного комитета России, не скрывая своего имени и должности. И для него это решение было делом принципа. Он просил только об одном — защитить семью, сам он готов был остаться в России, чтобы сотрудничать со следствием. Но мы приняли решение вывезти из страны всю семью, включая самого свидетеля», - пишет Елена Милашина. Она и другие авторы расследования «досконально проверили его рассказ и смогли его подтвердить», утверждает она, подчеркнув, что этот силовик «не участвовал в пытках» и «был одним из немногих сотрудников полка, кто проявлял к задержанным сочувствие».

В интервью газете бывший силовик подробно рассказал о фальсификации итогов спецопераций, избиениях, пытках и убийствах, описав порядок действий перед казнями. Он назвал часть убитых поименно. «Я хорошо помню Имрана Дасаева, Махму Мускиева, Аюба Цикмаева, Сайд-Рамзана Абдулкеримова, Ахмеда Тучаева, Муслима Шепиева… Их всех убили. Только Имрана Дасаева оставили живым», - сообщил Гезмахмаев.

Сулейман Гезмахмаев поименно называет участников событий и с другой стороны: он упоминает, в том числе, высокопоставленных силовиков. От одного из них, якобы, звучало предложение не расстреливать, а душить, - потому что после выстрелов остаются следы от пуль и кровь, которая оставляет стойкий запах.

19 марта чеченский блогер Тумсо Абдурахманов прокомментировал свидетельства, оценив их очень высоко, поскольку это первое столь подробное описание пыток задержанных в Чечне, данное человеком «с той стороны», и реакции руководства республики на публикацию расследования. По словам блогера, чеченские власти пытаются подорвать доверие к рассказу Гезмахмаева неубедительными обвинениями в его адрес, а иллюзию массового возмущения чеченской общественности создают с помощью одинаковых комментариев в соцсетях.

Угрозы Гезмахмаеву и его родственникам

С помощью «Новой газеты» и ряда неправительственных организаций Сулейману Гезмахмаеву удалось снова выехать за границу и получить убежище в Европе. Также были вывезены все близкие родственники.

На следующий день после публикации интервью, силовики доставили в Грозный трех дальних родственников Сулеймана Гезмахмаева, проживающих в селе Ачхой-Мартан, и предъявили им ультиматум. От мужчин потребовали сообщить, где сейчас находятся его мать, брат и сестра. Также от родственников требовали добиться от бывшего полицейского, чтобы он написал покаянное письмо, где бы назвал выдуманными и не соответствующими действительности сведения, которые сообщил «Новой газете».

«[Силовики] заявили Гезмахмаевым, что, если это не будет сделано в ближайшие дни, «семье будет очень плохо». После этого мужчин отпустили», - говорится в поступившем сегодня «Кавказскому узлу» сообщении правозащитного центра «Мемориал»**.

По мнению опрошенных «Кавказским узлом» правозащитников, предание огласке информации о внесудебных расправах несло большую опасность для Гезмахмаева и его родственникам. «С учетом уникальности свидетельства Гезмахмаева и явной заинтересованности властей Чечни в его публичном покаянии, стоит опасаться за жизнь и здоровье и дальним родственникам… Более того, я не исключаю, что будет преследование и тех, кто уехал в Европу», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» глава «Комитета против пыток» Игорь Каляпин.

При этом часть из них считает, что теперь силовикам это давление ничего не даст. «Дело имеет невероятный резонанс в мире, оно дошло до Совета по правам человека Европы. Дело рассматривают под лупой. Я за родственников Гезмахмаева не беспокоюсь», - подчеркнул президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Служба в полиции

После школы написал заявление, сдал нормативы и был зачислен стажером в полк имени Ахмата Кадырова. Первые полтора года я служил в 7-й роте в 14-м взводе в батальоне патрульно-постовой службы, размещенном в Ачхой-Мартане. Получил специализацию полицейский-стрелок, снайпер .

В феврале 2012 года, перейдя из стажеров в рядовые, впервые участвовал в КТО в Ножай-Юртовском районе.

В конце 2012 года переведен в 14 взвод 5 роты 3 батальона на должность полицейского-стрелка.

В декабре 2016 года был в числе сотрудников полка, которых привлекли к уничтожению группы боевиков ИГИЛ*, напавших в Грозном на сотрудников полиции.

Биография

Сулейман Усмаевич Гезмахмаев родился в Ачхой-Мартане в 1989 году. Тейп Чинхой. Учился в Ачхой-Мартановской школе № 1 с 1997 по 2007 год .

Еще в школе начал работать на стройке. Увлекался вольной борьбой.

Отец участвовал в первую чеченскую в ополчении, воевал вместе с Дудаевым, Масхадовым, знал Ахмата Кадырова.

Женат. Двое детей.

В социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте» и «Инстаграм» присутствуют аккаунты полных тезок Сулеймана Гезмахмаева, но принадлежат ли они бывшему полицейскому неизвестно.

*организация признана террористической и запрещена в России решением суда

**организация по решению министерства юстиции РФ включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Примечания