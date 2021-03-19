Тумсо разоблачил попытки кадыровцев опорочить Гезмахмаева

19 марта 2021, 20:36

Как писал "Кавказский узел", 15 марта "Новая газета" опубликовала часть расследования внесудебных казней в Чечне. О том, как жителей республики, задержанных в январе 2017 года, перед внесудебной расправой под пытками вынуждали к самооговору, рассказал изданию чеченский силовик Сулейман Гезмахмаев, ставший очевидцем тех событий. После публикации родственники Гезмахмаева в Чечне получили угрозы: силовики потребовали, чтобы Сулейман объявил свой рассказ выдумкой, иначе у его семьи будут проблемы.

С начала 2017 года "Новая газета" расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждениях "под копирку" более 100 человек в декабре 2016 и январе 2017 года в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка " Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной ", составленная по публикациям газеты.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов прокомментировал сегодня свидетельства Сулеймана Гезмахмаева о практикующихся в Чечне пытках задержанных и реакцию властей Чечни на публикацию расследования "Новой газеты". Видео "О расследовании Новой Газеты про полк им. Кадырова", опубликованное сегодня на YouTube-канале Абдурахманова, набрало по данным на 20.00 мск 33 тысячи 130 просмотров.

Рассказ Гезмахмаева очень ценен, поскольку это первое столь подробное описание пыток задержанных в Чечне, данное человеком "с той стороны", отметил блогер. Он обратил внимание, что свидетельства бывшего силовика подтверждают рассказы беженцев из Чечни, которые описывали те же самые пытки в застенках, - в частности, пытки током и крайне мучительную пытку с использованием столитровой полимерной бочки, наполненной водой, - однако миграционные власти европейских стран не всегда относились к их показаниям серьезно.

Реакцию чеченских властей и силовиков на опубликованные в "Новой газете" свидетельства Гезмахмаева Тумсо назвал "настоящей истерией". Он обратил внимание на комментарий одного из бывших сослуживцев Гезмахмаева по полку им. Рамзана Кадырова, показанный в эфире чеченского государственного телеканала "Грозный".

Критика в адрес Рамзана Кадырова или силовиков в Чечне равна критике всех чеченцев, объявил на митинге в Грозном глава Общественной палаты Чечни. Участники этого митинга держали плакаты с проклятиями в адрес журналистки Елены Милашиной. Бойцов полка имени Кадырова принуждают к тому, чтобы кто-то из них "взял на себя ответственность пресечь оскорбления всего личного состава", заявил один из чеченских силовиков в видеообращении, а парламент Чечни объявил публикацию "Новой газеты" посягательством на честь и достоинство Кадырова.

Боец полка Кадырова, чьи слова прозвучали в эфире, пренебрежительно говорит о Сулеймане Гезмахмаеве, называя его "предателем". По мнению бывшего сослуживца, тот уехал из Чечни и рассказал о событиях, свидетелем которых стал, в надежде получить статус беженца и пособие, с которым можно "лежать, ничего не делая".

"Парень, который трудится, переживает за свой народ, любит свой народ, как бы трудно ему ни было, не станет говорить никому о чеченских проблемах", - говорит на видео силовик, чьи слова на чеченском языке Абдурахманов снабдил переводом - русскими субтитрами.

Блогер считает, что этот комментарий правдиво описывает идеологические установки и принципы чеченских силовиков, причастных к нарушениям прав человека. "Это истинный ход мысли, как они думают. Они не думают, что этого делать нельзя, что это преступление и подобные вещи недопустимы, нет - все то, что они делают, они оправдывают. Они считают, что это правильно, а рассказывать об этом нельзя", - сказал Абдурахманов.

Тумсо обратил внимание, что в Грозном пытаются опорочить Сулеймана Гезмахмаева, чтобы подорвать доверие к его словам. "Этого человека всячески поливали грязью: говорили, что он наркоман, брал деньги в долг и вообще был очень плохим человеком - но вопрос, если он был таким плохим парнем, почему он столько времени работал в вашем полку? Вы не замечали, что он берет деньги в долг, что он наркоман, - или он стал таковым именно после того, как уехал и стал свидетельствовать против вас?" - рассуждает блогер.

Он отметил, что Гезмахмаев служил в правоохранительных органах Чечни достаточно длительное время и, судя по фотографиям из личного архива, поддерживал вполне доброжелательные отношения с сослуживцами. "Если он тогда не брал деньги в долг и не был наркоманом, то с какого момента он им стал? А когда он им стал - почему вы его не уволили, почему дальше с ним работали? Почему он участвовал в фильмах, которые вы снимали, о доблести вашего полка?" - задался вопросами Абдурахманов.

Власти Чечни попытались создать впечатление, что жители региона глубоко возмущены публикацией "Новой газеты" и считают статью о внесудебных казнях клеветнической, указал блогер.

Родственники сотрудников полка на митинге в Грозном обвинили журналистку Елену Милашину в провокациях и прокляли ее. Критика Рамзана Кадырова или силовиков в Чечне равна критике в адрес всех чеченцев, объявил на митинге глава Общественной палаты Чечни.

"Под публикацией на странице (чеченского информагентства) писали совершенно одинаковые комментарии. Разные люди настолько одинаково мыслили, что слово-в-слово писали одни и те же комментарии - вот как "Новая газета" объединила наш народ!" - сыронизировал Тумсо, демонстрируя скриншоты идентичных комментариев, оставленных с разных аккаунтов.

По состоянию на 20.00 мск сегодня видео Тумсо получило 682 комментария. "Очень страшно все это: убивают своих же соплеменников, ни в чем не повинных, молодых, красивых - и считают, что это все правильно", - написала Мариям Гацаева под видео Абдурахманова. "Совершенно справедливое разъяснение и нужное видео. Несомненно, все эти позорные факты должны быть общеизвестными как в РФ, так и за рубежом", - считает Сергей Братчик.

"Политковскую мы не защитили, а вот Милашину должны. Обязаны. Если кто-то из вас узнает о том, что готовится покушение на эту смелую женщину, предотвратите. Не позволяйте этому случиться. И не делайте этого сами", - написал aus dem Ausland.

"Комментарии заставляют писать даже воспитателей в детском садике. Это очень строго контролируется. По несколько аккаунтов дают человеку и он должен сидеть и писать комменты, лайкать их фотки", - написал пользователь ОСНОВАНИЕ ОСМАН.

Руководство бюджетных учреждений заставляет регистрироваться в соцсети Instagram и оставлять под негативными публикациями о деятельности властей критические комментарии, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" бюджетники в январе.

"Испанский стыд - стоят (на митинге в Грозном) типа "аксакалы", ставшие таковыми просто потому, что достигли такого возраста и лупят, как натуральные бараны, на радио-хлебальник, который им рекламу рассказывает про то, что критика власти унизительна для народа. На территории всей РФ произошла подмена понятий "власть" и "родина", - написал Тамерлан Ибрагимов.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов и похищений.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями – на странице "Тумсо против кадыровцев". Также "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Тумсо Абдурахманове.