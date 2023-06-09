Нагорный Карабах обвинил азербайджанских военных в обстреле тракториста

09 июня 2023, 09:43

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Азербайджанские военные обстреляли тракториста, выполнявшего сельхозработы, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня Минобороны Азербайджана заявило о том, что с 10.25 мск до 17.40 мск карабахские военные периодически обстреливали позиции в Физулинском, Ходжалинском и Шушинском районах, а также под видом сельхозработ пытались установить фортификационные сооружения. Минобороны Нагорного Карабаха возразило, что эта информация не соответствует действительности.

8 июня с 16.35 мск до 19.30 мск Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Кроме того, около 17.20 мск "азербайджанская сторона открыла огонь из стрелкового оружия по трактору, выполняющему сельскохозяйственные работы на участке Карвин", - говорится в публикации на сайте министерства.

"С армянской стороны потерь нет. О нарушении режима прекращения огня было сообщено командованию миротворческого контингента РФ. По состоянию на 09:00 часов [08.00 мск] 9 июня ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная", - сообщило ведомство.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 09.42 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

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