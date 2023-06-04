Минобороны Азербайджана заявило о попытке аэроразведки армянскими формированиями

04 июня 2023, 23:15

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Азербайджанские военные пресекли разведывательную деятельность армянских формирований с использованием квадрокоптера. Кроме того, обстреляны позиции в Кельбаджарском районе с территории Армении. Минобороны Армении опровергло эти заявления.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило, что сегодня карабахские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Шушинском и Ходжалинском районах, а также попытались установить "долговременные фортификационные сооружения" перед азербайджанскими позициями. Сообщение об обстрелах и срыве инженерных работ было попыткой Азербайджана обосновать собственное нарушение режима прекращения огня, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

«4 июня около 20:10 (19.10 мск) было зафиксировано, что квадрокоптер, принадлежащий членам незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, совершает разведывательный полет над позициями азербайджанской армии, расположенными в Агдамском районе», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, деятельность квадрокоптера, пытавшегося осуществить разведывательный полет была пресечена, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, около 18:25 (17.25 мск.) подразделения ВС Армении открыли огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района. Были предприняты адекватные ответные меры, говорится в заключение сообщения Минобороны Азербайджана.

"Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что 4 июня в 18:25 якобы подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, является дезинформацией", - заявило армянское военное ведомство.

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