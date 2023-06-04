Степанакерт обвинил Баку в нарушении перемирия

04 июня 2023, 17:28

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Сообщение об обстрелах и срыве инженерных работ было попыткой Азербайджана обосновать собственное нарушение режима прекращения огня, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило, что сегодня карабахские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Шушинском и Ходжалинском районах, а также попытались установить "долговременные фортификационные сооружения" перед азербайджанскими позициями.

Сообщение Минобороны Азербайджана об обстрелах "является очередной дезинформацией", заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

"Минобороны Азербайджана, в очередной раз заявляя о якобы срыве инженерных работ в направлении Шуши, вновь искажает реальность, пытаясь обосновать зафиксированный сегодня случай нарушения режима прекращения огня со стороны своих же подразделений на том же участке", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, 3 июня Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанских военных были обстреляны на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта. Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения. Российские миротворцы также не подтвердили сведения азербайджанской стороны.

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