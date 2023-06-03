Нагорный Карабах отверг обвинения Азербайджана в обстрелах

03 июня 2023, 19:14

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Информация Минобороны Азербайджана об обстрелах со стороны карабахских военных не соответствует действительности, заявило Минобороны Нагорного Карабаха. Российские миротворцы также не подтвердили сведения азербайджанской стороны.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанских военных были обстреляны ночью на границе с Арменией, а вечером 2 июня и в ночь на 3 июня - и в зоне карабахского конфликта: в Ходжалинском, Шушинском, Ходжавендском и Кельбаджарском районах (армянское название Ходжавенда - Мартуни, Кельбаджара - Карвачар). Минобороны Армении отвергло обвинения в свой адрес.

Минобороны Азербайджана сообщало также об обстреле 1 и 2 июня своих позиций на границе с Арменией и в Карабахе. Армения и Нагорный Карабах назвали эти заявления не соответствующим действительности.

Минобороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

"Заявление о том, что 2-3 июня Армия обороны Арцаха (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") открыла огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных территориях Аскеранского, Шушинского, Мартунинского и Карвачарского районов Арцаха, не соответствует действительности", - говорится в публикации ведомства в Twitter.

Минобороны России в опубликованном сегодня в 19 мск ежедневном бюллетене о деятельности миротворцев также не подтвердило данные Азербайджана. При этом российское ведомство сообщило о нарушении режима прекращения огня в Мардакертском районе (азербайджанское название Мардакерта - Агдере).

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в публикации на сайте министерства.

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