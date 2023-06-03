Азербайджан сообщил о перестрелке на границе и в зоне карабахского конфликта

03 июня 2023, 11:46

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Подверглись обстрелам позиции азербайджанских военных на границе с Арменией, а также в зоне карабахского конфликта. После этого был открыт ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сообщало об обстреле 1 и 2 июня армянскими военными азербайджанских позиций на границе с Арменией и в Карабахе. Армения и Нагорный Карабах назвали эти заявления не соответствующим действительности.

Армянские военные сегодня в 00.50 [23.50 мск 2 июня] обстреляли с территории Армении из стрелкового оружия позиции азербайджанских солдат в направлении села Базирхана Кельбаджарского района, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана, релиз которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, 2 июня с 20.40 [19.40 мск] по 00.30 3 июня [23.30 мск 2 июня] позиции азербайджанских военных в Ходжалинском, Шушинском, Ходжавендском и Кельбаджарском районах были обстреляны с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, сказано в сообщении.

"На всех указанных направлениях, азербайджанские военные предпринятые адекватные ответные меры", – подчеркнуло министерство.

Минобороны Армении отвергло обвинение в обстрелах. "Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что 3 июня в 00.50 будто бы подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, не соответствует действительности", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

На 11.40 мск на сайте оборонного ведомства Нагорного Карабаха нет комментариев относительно сообщения Минобороны Азербайджана.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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