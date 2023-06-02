Баку обвинил Ереван и Степанакерт в обстрелах

02 июня 2023, 20:32

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Азербайджанские военные подверглись обстрелу с территорий Армении и Нагорного Карабаха, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Ереван и Степанакерт назвали это сообщение не соответствующим действительности. Миротворцы зафиксировали стрельбу в Шушинском районе.

Как писал «Кавказский узел», Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле 1 июня армянскими военными азербайджанских позиций на границе с Арменией и в Карабахе. Армения и Нагорный Карабах назвали это заявление не соответствующим действительности.

2 июня в 12.25 (11.25 мск) подразделения вооруженных сил Армении с территории этой страны подвергли обстрелу из стрелкового оружия азербайджанские позиции в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Около 18.00 (17.00 мск) с территории "где временно размещены российские миротворцы" произведен обстрел позиций азербайджанской армии в направлении Агдамского района. "Подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные ответные меры", - подчеркивается в заключение сообщения военного ведомства Азербайджана.

Сообщение минобороны Азербайджана о том, что якобы 2 июня в 12:25 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, не соответствует действительности, заявило сегодня Минобороны Армении в своем Telegram-канале.

Опровергла сообщение Минобороны Азербайджана и Армия обороны Нагорного Карабаха. Ведомство назвало не соответствующим действительности "сообщение Минобороны Азербайджана о том, что подразделения обороны открыли огонь 2 июня в 18:00 по азербайджанским позициям" на территориях Аскеранского района республики.

Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Нагорном Карабахе, сообщило сегодня Минобороны России. "Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет", - говорится в информационном бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента, размещенном сегодня на сайте Минобороны России.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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