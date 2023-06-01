На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: https://www.aysor.am/ru/news/2023/04/11/обстрел-Варденис/2080146

01 июня 2023, 14:44

Азербайджан заявил об обстреле на границе с Арменией и в Карабахе

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Позиции азербайджанских военных были обстреляны на границе с Арменией и в Карабахе, сообщило Минобороны Азербайджана. Минобороны Армении и Армия обороны Нагорного Карабаха назвали это заявление не соответствующим действительности.ороны Армении и Армия обороны Нагорного Карабаха назвали это заявление не соответствующим действительности.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана 30 мая заявило о 19 обстрелах позиций азербайджанской армии с вечера 29 мая на границе с Арменией и в Карабахе. Нагорный Карабах и Армения назвали это сообщение не соответствующим действительности. Минобороны Нагорного Карабаха сообщило 30 мая, что азербайджанские военные обстреляли позиции карабахских солдат из минометов и стрелкового оружия. В тот же день военное ведомство Азербайджана заявило, что позиции азербайджанской армии в Агдамском и Шушинском районах подверглись обстрелу с территории Нагорного Карабаха. Российские миротворцы 31 мая сообщили, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли территорию Нагорного Карабаха.

Сегодня в 09.10 (08.10 мск) подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Асрик Джырдахан Товузского района, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Кроме того, азербайджанские позиции в Шушинском районе были обстреляны с территории Карабаха, которая находится под контролем российских миротворцев. Азербайджанскими подразделениями были предприняты адекватные ответные меры, подчеркнуло военное ведомство страны.

Наряду с этим, армянские военные "под видом сельскохозяйственных работ с привлечением инженерной техники попытались с целью прокладки путей снабжения к боевым позициям расширить осуществить ремонтно-восстановительные работы на грунтовых дорогах". "В результате предпринятых подразделениями азербайджанской армии неотложных мер указанные работы были немедленно прекращены", - сказано в сообщении Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении опровергло это заявление. "Подразделения вооруженных сил Армении не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенным в северо-восточной части границы", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня в Facebook* военного ведомства.

Армия обороны Нагорного Карабаха назвала сообщение Минобороны Азербайджана "о том, что подразделения обороны открыли огонь по азербайджанским позициям" на территории Шушинского района, не соответствующим действительности. Ведомство также отметило, что Минобороны Азербайджана, отчитываясь о прекращении "инженерных работ в Шуши и Мартунинском районах", пытается оправдать "огонь своих подразделений" по "гражданам, выполняющим сельхозработы", говорится в сегодншнем сообщении на странице Армии обороны в Facebook*.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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Примечание:

"Армянские аналитики поспорили о целях запрета собраний в Нагорном Карабахе", "Риторика Алиева продемонстрировала отсутствие прогресса в мирных переговорах", "Ультиматум Алиева вынудил Варданяна идти на открытый конфликт с Пашиняном".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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