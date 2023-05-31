Миротворцы сообщили об обстреле территории Нагорного Карабаха

31 мая 2023, 21:17

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Вооруженные силы Азербайджана обстреляли территорию Нагорного Карабаха, никто не пострадал, сообщили сегодня российские миротворцы.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана 30 мая заявил о 19 обстрелах позиций азербайджанской армии с вечера 29 мая на границе с Арменией и в Карабахе. Нагорный Карабах и Армения назвали это сообщение не соответствующим действительности. Минобороны Нагорного Карабаха сообщило 30 мая, что азербайджанские военные обстреляли позиции карабахских солдат из минометов и стрелкового оружия. В тот же день военное ведомство Азербайджана заявило, что позиции азербайджанской армии в Агдамском и Шушинском районах подверглись обстрелу с территории Нагорного Карабаха.

Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Мардакертском (также используется название Мартакерский - прим. "Кавказского узла") районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев, сообщило сегодня Минобороны России

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана в Мардакертском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", указано в информационном бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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