Армянский военнослужащий. Фото: https://www.mil.am

30 мая 2023, 18:18

Баку обвинил Степанакерт в обстреле позиций

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Позиции азербайджанской армии в Агдамском и Шушинском районах подверглись обстрелу с территории Нагорного Карабаха, заявило  сегодня Минобороны Азербайджана. По данным военного ведомства, также были предприняты попытки строительства  фортификационных сооружений в различных частях Карабаха.

 "Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана сегодня заявило, что с вечера 29 мая позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе подверглись обстрелам 19 раз. Нагорный Карабах и Армения назвали это сообщение не соответствующим действительности. Минобороны Нагорного Карабаха сообщило сегодня, что азербайджанские военные обстреляли позиции карабахских солдат из минометов и стрелкового оружия.

Сегодня с 11.55 (10.55 мск) до 16.25 (15.25 мск) позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Агдамского и Шушинского районов, были обстреляны с применением стрелкового оружия различного калибра с территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии на указанных направлениях были предприняты адекватные ответные меры, сказано в пресс-релизе, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Ведомство также отметило, что "под видом сельскохозяйственных работ" в Карабахе "пытались установить долговременные фортификационные сооружения" перед позициями азербайджанской армии близ населенных пунктов Чухурмахла Агдамского района, Юхари Вейсаллы Физулинского района, Хырманлар Лачинского района и Марджимек Кельбаджарского района. "В результате неотложных мер, предпринятых азербайджанскими подразделениями, инженерные работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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