Нагорный Карабах встречно обвинил Азербайджан в обстрелах

30 мая 2023, 12:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские военные обстреляли позиции карабахских солдат из минометов и стрелкового оружия, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские военные обстреляли сегодня из стрелкового оружия и минометов позиции карабахских солдат на северном и восточном направлениях линии соприкосновения.

"По предварительной информации около 11.40 [10.40 мск] азербайджанская сторона выпустила семь мин из 60-мм миномета в сторону одной из оборонительных позиций", – отметило ведомство сегодня на своем сайте.

С карабахской стороны погибших и раненых нет. Об инциденте проинформировано командование миротворцев, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Минобороны Азербайджана сегодня заявило, что с вечера 29 мая позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе подверглись обстрелам 19 раз.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.