30 мая 2023, 12:57

Нагорный Карабах встречно обвинил Азербайджан в обстрелах

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Азербайджанские военные обстреляли позиции карабахских солдат из минометов и стрелкового оружия, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские военные обстреляли сегодня из стрелкового оружия и минометов позиции карабахских солдат на северном и восточном направлениях линии соприкосновения.

"По предварительной информации около 11.40 [10.40 мск] азербайджанская сторона выпустила семь мин из 60-мм миномета в сторону одной из оборонительных позиций", – отметило ведомство сегодня на своем сайте.

С карабахской стороны погибших и раненых нет. Об инциденте проинформировано командование миротворцев, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Минобороны Азербайджана сегодня заявило, что с вечера 29 мая позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе подверглись обстрелам 19 раз.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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Примечание:

"Армения пожаловалась в ЕСПЧ на задержание двух солдат в Азербайджане", "Алиев пригрозил спецоперацией Нагорному Карабаху", "Азербайджан обвинил карабахских военных в строительстве укреплений под видом сельхозработ".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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