30 мая 2023, 10:49

Баку заявил об обстреле позиций на границе

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Позиции азербайджанской армии 19 раз подверглись обстрелам на границе с Арменией и в Карабахе, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что 29 мая Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций азербайджанских военных в Агдамском районе. Оборонное ведомство Нагорного Карабаха опровергло эту информацию.

С 19:00 (18.00 мск) 29 мая по 03:55 (02.55 мск) 30 мая позиции азербайджанской армии с перерывами подвергались обстрелу, в целом -19 раз, сообщила утром пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По ее данным, четырежды подразделения вооруженных сил Армении подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Эсрик Джирдахан и Алибейли Товузского района, Демирчидам и Истису Кельбаджарского района. Другие 15 инцидентов были связаны с обстрелами на территории, где временно дислоцированы российские миротворцы, - в Агдамском, Шушинском и Кяльбаджарском направлениях, сказано в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

"По всем указанным направлениям подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.

Минобороны Армении назвало это сообщение дезинформацией.

"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 29 и в ночь на 30 мая подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в северо-восточной и восточной части границы, является дезинформацией", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте армянского оборонного ведомства.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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Примечание:

"Азербайджан обвинил карабахских военных в строительстве укреплений под видом сельхозработ", "Армения пожаловалась в ЕСПЧ на задержание двух солдат в Азербайджане", "Алиев пригрозил спецоперацией Нагорному Карабаху".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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