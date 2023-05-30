Баку заявил об обстреле позиций на границе

30 мая 2023, 10:49

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Позиции азербайджанской армии 19 раз подверглись обстрелам на границе с Арменией и в Карабахе, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что 29 мая Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций азербайджанских военных в Агдамском районе. Оборонное ведомство Нагорного Карабаха опровергло эту информацию.

С 19:00 (18.00 мск) 29 мая по 03:55 (02.55 мск) 30 мая позиции азербайджанской армии с перерывами подвергались обстрелу, в целом -19 раз, сообщила утром пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По ее данным, четырежды подразделения вооруженных сил Армении подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Эсрик Джирдахан и Алибейли Товузского района, Демирчидам и Истису Кельбаджарского района. Другие 15 инцидентов были связаны с обстрелами на территории, где временно дислоцированы российские миротворцы, - в Агдамском, Шушинском и Кяльбаджарском направлениях, сказано в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

"По всем указанным направлениям подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.

Минобороны Армении назвало это сообщение дезинформацией.

"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 29 и в ночь на 30 мая подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в северо-восточной и восточной части границы, является дезинформацией", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте армянского оборонного ведомства.