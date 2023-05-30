30 мая 2023, 10:49
Баку заявил об обстреле позиций на границе
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Позиции азербайджанской армии 19 раз подверглись обстрелам на границе с Арменией и в Карабахе, сообщило Минобороны Азербайджана.
"Кавказский узел" писал, что 29 мая Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций азербайджанских военных в Агдамском районе. Оборонное ведомство Нагорного Карабаха опровергло эту информацию.
С 19:00 (18.00 мск) 29 мая по 03:55 (02.55 мск) 30 мая позиции азербайджанской армии с перерывами подвергались обстрелу, в целом -19 раз, сообщила утром пресс-служба Минобороны Азербайджана.
По ее данным, четырежды подразделения вооруженных сил Армении подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Эсрик Джирдахан и Алибейли Товузского района, Демирчидам и Истису Кельбаджарского района. Другие 15 инцидентов были связаны с обстрелами на территории, где временно дислоцированы российские миротворцы, - в Агдамском, Шушинском и Кяльбаджарском направлениях, сказано в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".
"По всем указанным направлениям подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.
Минобороны Армении назвало это сообщение дезинформацией.
"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 29 и в ночь на 30 мая подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в северо-восточной и восточной части границы, является дезинформацией", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте армянского оборонного ведомства.
На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.
Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"