04 июня 2023, 15:06

Азербайджан заявил об обстрелах в зоне карабахского конфликта

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Карабахские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Шушинском и Ходжалинском районах, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанских военных были обстреляны на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта. Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения. Российские миротворцы также не подтвердили сведения азербайджанской стороны.

Сегодня с 04.20 (03.20 мск) до 13.55 (12.55 мск) "члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы", подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Шушинском и Ходжалинском направлениях, заявило Минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в публикации, размещенной на русскоязычной версии сайта ведомства.

Армия обороны Нагорного Карабаха  официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Кроме того, около 12.20 (11.20 мск) "члены незаконных армянских вооруженных формирований" попытались установить "долговременные фортификационные сооружения" перед позициями азербайджанской армии в Шушинском районе, отмечается в публикации.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - сообщило Минобороны. Какие именно меры были приняты, в сообщении не уточняется.

Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 15.05 мск, не прокомментировало на своем сайте и в Twitter это заявление.

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Примечание:

"Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта", "Минобороны Азербайджана вступило в топономический конфликт с российскими миротворцами".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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