Баку заявил об обстреле военных в Карабахе

08 июня 2023, 20:40

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Азербайджанские военные подверглись обстрелу в зоне карабахского конфликта, заявило Минобороны Азербайджана. Армия обороны Нагорного Карабаха отвергла обвинения в обстрелах.

Как писал "Кавказский узел", министерства обороны Азербайджана и Армении обвинили сегодня друг друга в обстрелах позиций военнослужащих, расположенных в приграничных районах. Баку и Степанакерт также заявили о вооруженных инцидентах в зоне карабахского конфликта.

Минобороны Азербайджана заявило сегодня об обстрелах. "8 июня с 11.25 (10.25 мск) до 18.40 (17.40 мск) члены армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, периодически обстреливали позиции нашей Армии, расположенные в Физулинском, Ходжалинском и Шушинском районах", - говорится сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла". Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры, указано в сообщении.

Кроме того, "под видом сельскохозяйственных работ" военные пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанских военных в направлениях Агдамского, Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов. Эти работы были "немедленно остановлены", сказано в заключение сообщения военного ведомства Азербайджана.

Армия обороны Нагорного Карабаха назвала заявление Минобороны Азербайджана не соответствующим действительности. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что подразделения обороны открыли огонь по границам в период с 11.25 до 18.40 (10.25-17.40 мск) в направлении азербайджанских позиций на территориях Мартуни, Аскеранского и Шушинского районов республики, не соответствует действительности. Минобороны Азербайджана, заявляя о срыве инженерных работ в направлении Мартакерта, Мартуни, Аскерана и Шуши, в очередной раз искажает реальность, пытаясь оправдать возможные нарушения режима прекращения огня его подразделениями", - говорится в сообщении на странице Армии обороны Нагорного Карабаха в Facebook*.

"Кавказский узел" также писал, что 7 июня Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные были обстреляны на Ходжавендском и Шушинском направлениях. Военное ведомство Нагорного Карабаха назвало это заявление дезинформацией.

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