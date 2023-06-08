Армянский военнослужащий. Фото: https://www.mil.am

08 июня 2023, 18:50

Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские военные обстреляли армянские позиции в Гегаркуникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", министерства обороны Азербайджана и Армении обвинили сегодня друг друга в обстрелах позиций военнослужащих, расположенных в приграничных районах. Баку и Степанакерт также заявили о вооруженных инцидентах в зоне карабахского конфликта.

Азербайджанские подразделения 8 июня в 17.00 (16.00 мск) обстреляли армянские позиции, расположенные близ села Третук в Гегаркунике, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении.

"У армянской стороны потерь среди личного состава нет. По состоянию на 18.30 (17.30 мск) ситуация на передовой сравнительно стабильная", - отметил сотрудник пресс-службы.

На сайте и в соцсетях Минобороны Азербайджана на 18.50 мск не содержится комментариев относительно заявления военного ведомства Армении. 

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Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило о попытке аэроразведки армянскими формированиями", "Аналитики указали на интерес России в разблокировке коммуникаций Ереваном и Баку", "Омбудсмен Азербайджана посетила задержанных армянских военных ".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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