Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе

08 июня 2023, 18:50

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Азербайджанские военные обстреляли армянские позиции в Гегаркуникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", министерства обороны Азербайджана и Армении обвинили сегодня друг друга в обстрелах позиций военнослужащих, расположенных в приграничных районах. Баку и Степанакерт также заявили о вооруженных инцидентах в зоне карабахского конфликта.

Азербайджанские подразделения 8 июня в 17.00 (16.00 мск) обстреляли армянские позиции, расположенные близ села Третук в Гегаркунике, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении.

"У армянской стороны потерь среди личного состава нет. По состоянию на 18.30 (17.30 мск) ситуация на передовой сравнительно стабильная", - отметил сотрудник пресс-службы.

На сайте и в соцсетях Минобороны Азербайджана на 18.50 мск не содержится комментариев относительно заявления военного ведомства Армении.

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