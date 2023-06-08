Перестрелки произошли на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе

08 июня 2023, 10:23

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Министерства обороны Азербайджана и Армении обвинили сегодня друг друга в обстрелах позиций военнослужащих, расположенных в приграничных районах. Баку и Степанакерт также заявили о вооруженных инцидентах в зоне карабахского конфликта.

По данным Минобороны Азербайджана, 7 июня в 22.45 (21.45 мск) армянские военные с территории Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанских солдат в направлении села Ахмедли в Лачинском районе.

Кроме того, сегодня в 07.40 (06.40 мск) позиции азербайджанских военных, расположенные в направлении города Шуша (армянское название – Шуши, – прим. "Кавказского узла"), подверглись обстрелам с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха.

"Подразделениями азербайджанской армии приняты ответные меры в указанных направлениях", – сообщила пресс-служба министерства, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Также карабахские военные предприняли попытку установить фортификационные сооружения перед позициями военных Азербайджана. Азербайджанские военнослужащие пресекли эти действия, сказано в сообщении.

Солдаты Азербайджана 7 июня в 22.35 по местному времени (21.35 мск) обстреляли позиции армянских военных, расположенные в направлении приграничного села Хознавар в Сюникской области, заявило сегодня армянское оборонное ведомство, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Оборонное ведомство Нагорного Карабаха заявило, что изложенные азербайджанской стороной сведения не соответствуют действительности. "8 июня с 02.25 до 02.35 [с 01.25 мск до 01.35 мск] вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня на северном направлении линии соприкосновения, применив стрелковое оружие", – заявило ведомство сегодня на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 7 июня Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные были обстреляны на Ходжавендском и Шушинском направлениях. Военное ведомство Нагорного Карабаха назвало это заявление дезинформацией.

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