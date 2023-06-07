Азербайджан заявил об обстрелах в зоне карабахского конфликта

07 июня 2023, 21:30

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Азербайджанские военные были обстреляны на Ходжавендском и Шушинском направлениях, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Нагорного Карабаха назвало это заявление дезинформацией.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана сообщило 6 июня об обстреле позиций азербайджанских солдат в Кельбаджарском и Гедабейском районах, после чего был открыт ответный огонь. Минобороны Армении в тот же день заявило об обстреле техники, осуществляющей инженерные работы. Вечером 6 июня Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле военных на границе с Арменией и в Карабахе. Армия обороны Нагорного Карабаха обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня.

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций с территорий, где расположены российские миротворцы. "С 13.35 до 19.45 (с 12.35 по 18.45 мск)" члены армянских вооруженных формирований на территории, где временно дислоцируются российские миротворцы, "периодически обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского и Шушинского районов", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла". Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры, далее сказано в пресс-релизе.

Также пресечены попытки под предлогом сельскохозяйственных работ "установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, дислоцированными в направлении Агдамского, Ходжавендского и Шушинского районов", отчиталось ведомство.

Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны открыли огонь 7 июня в направлении азербайджанских позиций, не соответствует действительности, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook*. Также ведомство отвергло обвинения в возведении фортификационных сооружений.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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