Армянские военнослужащие. Фото: https://mil.am

06 июня 2023, 20:20

Военные Азербайджана и Карабаха обменялись обвинениями в обстрелах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле военных на границе с Арменией и Карабахе. Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня, заявила сегодня Армия обороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана сообщило сегодня об обстреле позиций азербайджанских солдат в Кельбаджарском и Гедабейском районах, после чего был открыт ответный огонь. Подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по технике, осуществляющей инженерные работы на участке Кахак, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Позиции азербайджанской армии в направлении села Астаф Дашкесанского района сегодня с 11.40 до 16.50 (с 10.40 по 15.50 мск) с перерывами подвергались обстрелам из стрелкового оружия, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Кроме того, далее говорится в пресс-релизе, армянские вооруженные формирования в Карабахе обстреляли азербайджанские позиции в Агдамском районе. Во всех случаях азербайджанская сторона предприняла адекватные ответные меры, подчеркнули в Минобороны страны.

Также азербайджанские военные пресекли проведение подразделениями армянских войск работы по созданию долговременных фортификационных сооружений, указано в сообщении.

Сегодня с 11.00 до 17.30 (10.00 - 16.30 мск) вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня на центральном, восточном и юго-восточном направлениях с применением огнестрельного оружия, сообщила сегодня Армия обороны Нагорного Карабаха. "Армянская сторона не имеет потерь. Сообщения о нарушениях режима прекращения огня поступили в командование российского миротворческого контингента", - указано в сообщении на странице Армии обороны в Facebook*.

Российские миротворцы за прошедшие сутки не зафиксировали нарушений режима прекращения огня, говорится в информационном бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, опубликованном сегодня на сайте Минобороны России.

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Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило о попытке аэроразведки армянскими формированиями", "Аналитики указали на интерес России в разблокировке коммуникаций Ереваном и Баку", "Омбудсмен Азербайджана посетила задержанных армянских военных ".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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