Минобороны Армении заявило об обстреле техники на границе

06 июня 2023, 17:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские военные обстреляли технику на границе, пострадавших нет, сообщило сегодня Минобороны Армении.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана сообщило сегодня об обстреле позиций азербайджанских солдат в Кельбаджарском и Гедабейском районах, после чего был открыт ответный огонь.

6 июня в 15:45 (14.45 мск) подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по технике, осуществляющей инженерные работы на участке Кахак, сообщило сегодня Минобороны Армении. С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 17.00 (16.00 мск) ситуация на передовой сравнительно стабильная.

Минобороны Азербайджана к 17.40 мск на своем сайте и в соцсетях не прокомментировало это заявление.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.