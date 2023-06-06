Министерство Обороны Республики Армении. Фото: пресс-служба Министерства Обороны Республики Армения

06 июня 2023, 17:56

Минобороны Армении заявило об обстреле техники на границе

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Азербайджанские военные обстреляли технику на границе, пострадавших нет, сообщило сегодня Минобороны Армении.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана сообщило сегодня об обстреле позиций азербайджанских солдат в Кельбаджарском и Гедабейском районах, после чего был открыт ответный огонь.

6 июня в 15:45 (14.45 мск) подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по технике, осуществляющей инженерные работы на участке Кахак, сообщило сегодня Минобороны Армении. С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 17.00 (16.00 мск) ситуация на передовой сравнительно стабильная.

Минобороны Азербайджана к 17.40 мск на своем сайте и в соцсетях не прокомментировало это заявление.

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Примечание:

"Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта", "Минобороны Азербайджана вступило в топономический конфликт с российскими миротворцами".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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